Однако уверены ли вы, что правильно пользуетесь фольгой? Проверьте это прямо сейчас!

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Почему фольга имеет разные стороны

Разные поверхности фольги делают не специально. Так получается через обычный технологический процесс. Алюминий раскатывают в тонкий лист фольги с помощью тяжелого металлического ролика. Принцип похож на раскатывания теста. Поэтому одна сторона фольги касается катка, который полирует алюминий до блеска. Другая часть остается матовой.

Фольга для запекания / Фото Hoztovary-opt

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Какой стороной фольга должна касаться продуктов

Большинство экспертов сходятся во мнении, что можно заворачивать фольгой продукты так, как вам нравится, ведь на вкус блюда это не повлияет.

Если вы заворачиваете продукты так, чтобы блестящая сторона касалась их – вы делаете правильно. Но если матовая часть фольги касается продуктов – это также правильные действия, – утверждают специалисты Reynold's Kitchen.

Не существует правильного или неправильного использования фольги / Фото Travel-dom

Этот вопрос принципиальный только во время использования фольги с антипригарным покрытием. В таком случае лучше выкладывать продукты так, чтобы они касались матовой стороны фольги.