Як зустріч друзів-байкерів стала найбільшим мотофестом України

Цьогоріч на поціновувачів моторуху чекає неймовірна подія. На початку літа, а саме 3 – 6 червня, за підтримки бренду Żubrówka під Черкасами відбудеться найочікуваніша мотоподія України – мотофестиваль "Тарасова Гора". Тисячі мотоциклістів з усього світу збираються під Черкасами для того, щоб вирушити до Канева, на Чернечу гору, де вшанують пам'ять великого Кобзаря.

Щороку в перші вихідні червня на цю грандіозну подію приїздять як українські, так й іноземні байкери – із друзями та сім'ями. Тут можна зустріти мотоциклістів із Молдови, Литви, Латвії, Естонії, Італії, Угорщини, Норвегії та навіть зі США.

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2021 рокустав легендарний алкогольний бренд Żubrówka. Уже понад пів тисячоліття настоянкишанують і споживачі, і міжнародні експерти, відзначаючи їх унікальний смак та м'який аромат. Настоянки Żubrówka виготовляються винятково на основі натуральних есенцій з добірних трав, прянощів, квітів та ягід. У кожній пляшці Żubrówka – дух первозданної природи, недоторканних лісів, який дарує силу та витривалість біловезьких зубрів.

Ми поговорили з президентом мотофестивалю Ашотом Арушановим, який розповів, як змінювалась мотоподія за 19 років.

Колона байкерів прямує до Чернечої гори / Фото "Тарасова Гора"

Як багато людей працює над мотофестивалем "Тарасова Гора"? І як довго триває його організація?

Ми не можемо тримати велику команду весь рік. Майже всі працюють паралельно на ще одній роботі. Команда активізується за 2 місяці до фестивалю. Її основа – 15 ключових працівників, які мають своїх помічників. А в офісі впродовж року працює 3 – 4 особи.

Місце зустрічі всіх байкерів – Черкаси. Як ви обирали локацію для мотофестивалю?

Так склалося. До 2000 року я жив у Каневі. Тож і перші два мотофестивалі ми організовували там, хоча зрозуміло, що такі події – для великих міст. Зрештою таки довелося перебратися до Черкас. У маленькому Каневі ми просто вже не вміщалися: не вистачало ні готелів, ні майданчиків для проведення заходів.

А тепер робимо так: збираємося під Черкасами, великою колоною вирушаємо до Канева й прямуємо до Чернечої гори – ушанувати пам’ять Тараса Шевченка.



Про мотофестиваль знають в усьому світі / Фото "Тарасова Гора"

2021 року мотофестивалю виповниться 19. Як захід змінився за ці роки?

Ми завжди кажемо: він як був від самого початку зустріччю друзів, таким і залишається. Тільки друзів стає більше. Ми змінюємось на краще: людям фестиваль подобається, про нього говорять. Для нас це стимул постійно вдосконалюватися та попри важкі часи тримати рівень.

"Тарасова Гора" є міжнародною подією. Чи багато байкерів приїздить на фестиваль з інших країн і як вони взагалі дізнаються про нього?

Першого разу я сам дзвонив та запрошував друзів-байкерів. Готуючись до другого фестивалю, вже це робив за допомогою інтернету. Далі запрацювало "моторадіо" – від байкера до байкера. Зараз про нас знають уже, можна сказати, по всьому світу.

Як проходить мотофестиваль "Тарасова Гора": дивіться відео

Цього року до нас планують приїхати друзі з Білорусі, країн Прибалтики, зокрема Латвії та Естонії. Може, буде народ із Німеччини, Польщі, Португалії. Побачимо, хто зможе доїхати, подолати кордони.

Чи беруть байкери із собою дружин та дітей? Чи взагалі можуть такі події бути сімейними?

Аякже! Це хибний стереотип – думати, що байкери наче з іншої планети. Ми такі, як усі люди, маємо сім’ї. Так, до нас приїздять із дружинами та дітьми. І ми намагаємось робити так, щоб на мотофестивалі було цікаво всім. Для малечі зазвичай облаштовуємо майданчики з аніматорами. І навіть вже декілька років закохані пари можуть офіційно одружитися прямо на фесті.



На мотофестиваль приїжджають сім'ями / Фото "Тарасова Гора"

Чи багато приїздить на фестиваль дівчат на власному байку?

Дівчат на "Тарасовій Горі" з кожним роком прибуває. Коли ми починали, їх було 2 – 3. А зараз 200 – 300, може, й більше. І дедалі більше дівчат приїздить самостійно, а не за компанію з другом-байкером.

Слоган цього року присвячений Тарасові Шевченку: "Жив би зараз – був би байкером". Як виникла така цікава асоціація: Кобзар і байк?

Ми просто згадали, що сказали журналістам 2002 року, під час перших зборів на Чернечій горі. Нас тоді спитали: "Чому саме Шевченко?" Тому, що він любив Україну, любив свободу й завжди йшов проти течії. Це все – про нас. От ми й відповіли: "Якби Тарас жив зараз, то був би байкером". Ми й сьогодні так вважаємо.

Мотофестиваль присвячений Тарасові Шевченку / Фото "Тарасова Гора"

А загалом, наш девіз усі ці 19 років: "Якщо гора не йде, то байкери їдуть". Цього разу теж приїдемо на Тарасову гору. Згадаємо, як усе починалося. Наступного року ми святкуємо 20-річчя фесту. Ексклюзивно для вас зроблю анонс: темою ювілейного фестивалю буде "20 років свого кіно" (це робоча назва).

Кіно – це завжди актуально. Наприклад, торік на "Тарасову Гору" завітав Михайло Іллєнко зі своєю "Толокою". Людям фільм сподобався. Цього року Михайло Герасимович також має приїхати. Ще одним визначним гостем нашого мотофестивалю стане режисер-документаліст Кадім Тарасов. Я й сам, як уже казав, знімаюся в кіно. Тож мені близький цей світ. Та й загалом усе, що відбувається на фестивалі, я пропускаю крізь себе. А як інакше можна підходити до справи свого життя. (Усміхається).

Мотофестиваль "Тарасова Гора" має багату історію, яка об'єднала однодумців і друзів. Такий же підхід і в офіційного горілчаного партнера події – ТМ Żubrówka, за підтримки якої створене інтерв'ю. Бренд Żubrówka існує понад пів тисячоліття та належить до найбільш титулованих, щороку здобуваючи престижні нагороди на міжнародних конкурсах.

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Żubrówka – офіційний горілчаний партнер "Тарасової Гори" / Фото