Ежегодно в первые выходные июня на это грандиозное событие приезжают как украинские, так и иностранные байкеры – с друзьями и семьями. Здесь можно встретить мотоциклистов из Молдовы, Литвы, Латвии, Эстонии, Италии, Венгрии, Норвегии и даже из США.

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В 2021 году официальным водочным партнером мотофестиваля "Тарасова Гора" стал легендарный алкогольный брендŻubrówka. Уже более пол тысячелетия настойки Żubrówka, которые почитают и потребители, и международные эксперты, отмечая их уникальный вкус и мягкий аромат. Настойки Żubrówka изготавливаются исключительно на основе натуральных эссенций из отборных трав, пряностей, цветов и ягод Беловежской пущи. В каждой бутылке Żubrówka – дух первозданной природы, неприкасаемых лесов, который дарит силу и выносливость беловежских зубров.

Мы поговорили с президентом мотофестиваля Ашотом Арушановым, который рассказал, как менялось мотособытие за 19 лет.



Колонна байкеров направляется к Монашеской горе / Фото "Тарасова Гора"

Как много людей работает над мотофестивалем "Тарасова Гора"? И как долго длится его организация?

Мы не можем держать большую команду весь год. Почти все работают параллельно на еще одной работе. Команда активизируется за 2 месяца до фестиваля. Ее основа – 15 ключевых работников, которые имеют своих помощников. А в офисе в течение года работает 3 – 4 человека.

Место встречи всех байкеров – Черкассы. Как вы выбирали локацию для мотофестиваля?

Так сложилось. До 2000 года я жил в Каневе. Поэтому и первые два мотофестиваля мы организовывали там, хотя понятно, что такие события – для больших городов. В конце концов все-таки пришлось перебраться в Черкассы. В маленьком Каневе мы просто уже не умещались: не хватало ни гостиниц, ни площадок для проведения мероприятий.

А теперь делаем так: собираемся под Черкассами, большой колонной отправляемся в Канев и направляемся к Монашеской горе – почтить память Тараса Шевченко.



Про мотофестиваль знают во всем мире / Фото "Тарасова Гора"

2021 года мотофестивалю исполнится 19. Как мероприятие изменилось за эти годы?

Мы всегда говорим: он как был с самого начала встречей друзей, таковым и остается. Только друзей становится больше. Мы меняемся к лучшему: людям фестиваль нравится, о нем говорят. Для нас это стимул постоянно совершенствоваться и несмотря на трудные времена держать уровень.

"Тарасова Гора" является международным событием. Много байкеров приезжает на фестиваль из других стран и как они вообще узнают о нем?

В первый раз я сам звонил и приглашал друзей-байкеров. Готовясь ко второму фестивалю, уже это делал с помощью интернета. Далее заработало "моторадио" – от байкера до байкера. Сейчас о нас знают уже, можно сказать, по всему миру.

Как проходит мотофестиваль "Тарасова Гора": смотрите видео

В этом году к нам планируют приехать друзья из Беларуси, стран Прибалтики, в частности Латвии и Эстонии. Может, будет народ из Германии, Польши, Португалии. Увидим, кто сможет доехать, преодолеть границы.

Берут ли байкеры с собой жен и детей? Могут ли вообще такие события быть семейными?

Конечно! Это ложный стереотип – думать, что байкеры словно с другой планеты. Да, к нам приезжают с женами и детьми. И мы стараемся делать так, чтобы на мотофестивале было интересно всем. Для малышей обычно обустраиваем площадки с аниматорами. И даже уже несколько лет влюбленные пары могут официально жениться прямо на фесте.



На мотофестиваль приезжают семьями / Фото "Тарасова Гора"

Много приезжает на фестиваль девушек на своем байке?

Девушек на "Тарасовой горе" с каждым годом больше. Когда мы начинали, их было 2 – 3. А сейчас 200 – 300, может, и больше. И все больше девушек приезжает самостоятельно, а не за компанию с другом-байкером.

Слоган в этом году посвящен Тарасу Шевченко: "жил бы сейчас – был бы байкером". Как возникла такая интересная ассоциация: Кобзарь и байк?

Мы просто вспомнили, что сказали журналистам в 2002 году, во время первого собрания на Монашеской горе. Нас тогда спросили: "Почему именно Шевченко?" Потому, что он любил Украину, любил свободу и всегда шел против течения. Это все – о нас. Вот мы и ответили: "Если бы Тарас жил сейчас, то был бы байкером". Мы и сегодня так считаем.



Мотофестиваль посвящен Тарасу Шевченко / Фото "Тарасова Гора"

А в общем, наш девиз Все эти 19 лет: "Если гора не идет, то байкеры едут". На этот раз тоже приедем на Тарасову гору. Вспомним, как все начиналось. В следующем году мы празднуем 20-летие фестиваля. Эксклюзивно для вас сделаю анонс: темой юбилейного фестиваля будет "20 лет своего кино" (это рабочее название).

Кино – это всегда актуально. Например, в прошлом году на "Тарасову Гору" пожаловал Михаил Ильенко со своей "Толокой". Людям фильм понравился. В этом году Михаил Герасимович также должен приехать. Еще одним выдающимся гостем нашего мотофестиваля станет режиссер-документалист Кадим Тарасов. Я и сам, как уже говорил, снимаюсь в кино. Так что мне близок этот мир. Да и вообще все, что происходит на фестивале, я пропускаю сквозь себя. А как иначе можно подходить к делу своей жизни. (Улыбается).

Мотофестиваль "Тарасова Гора" имеет богатую историю, которая объединила единомышленников и друзей. Такой же подход и у официального водочного партнера события – ТМ Żubrówka, при поддержке которого создано интервью. Бренд Żubrówka существует более чем пол тысячелетия и относится к наиболее титулованным, ежегодно завоевывая престижные награды на международных конкурсах. Заказать его можно по ссылке. Также следите за последними новостями легендарного бренда, присоединившись к сообществу Żubrówka.