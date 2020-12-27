Як зробити свої вихідні цікавими, але при цьому гарненько відпочити
Згадайте, як зазвичай проходять ваші вихідні. Як правило, ви довго лежите у ліжку, гортаєте сторінки в інтернеті. В результаті, частина вихідного дня пройшла даремно. Ви нервуєте та за кожну дрібницю дратуєтесь.
Тому Ідеї 24 підготували план, який допоможе вам упорядкувати свої вихідні.
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Залиште перфекціонізм для буднів
Планування власного часу – ключ до успіху. Нехай ваш план виглядає як конструктор: якщо не вийшло потрапити в одне місце, його легко замінити на інше. Форс-мажори трапляються, але вони не повинні псувати вихідні.
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Плануйте вихідні заздалегідь
Це звучить нудно. Тому починайте думати про вихідні з понеділка. Це приємно, тому що передчуття радості теж радість. А також, ви встигнете придумати, куди хочете сходити.
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Дозвольте собі бути непродуктивним
Ніхто не виставляє вам оцінки за те, як ви проводите вихідні. Так що поборіть свій комплекс відмінника та живіть в задоволення.
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Робіть домашні справи в будні
У вихідні рушайте назустріч пригодам, а усі домашні справи робіть по буднях.
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Відкладіть роботу до понеділка
Є щасливці, які забувають про роботу, переступаючи поріг офісу. Але так вміють робити не всі. Тому у вихідні намагайтеся заблокувати канали зв'язку. Інакше якісно відпочити не вийде і чати з колегами затягнуть вас в наступний робочий тиждень передчасно.
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Дотримуйтеся режиму
Занадто довгий сон може призвести до головного болю через зниження рівня серотоніну. Так що просто поспіть трохи довше, ніж зазвичай, щоб надолужити згаяне. До того ж ранні підйоми звільняють купу часу для цікавих занять.
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Проводьте вихідні активно
Спортивні навантаження, в тому числі звичайна ходьба, допомагають впоратися зі стресом і стимулюють вироблення ендорфіну – гормону радості. Так що цей спосіб провести вихідні буде і корисним, і приємним. А ще це допоможе все встигнути, оскільки налаштує вас діяти швидко та рішуче.
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Придумайте ранкові ритуали
Ритуалом стане особливий сніданок, йога, або ранкова прогулянка у віддалений парк.
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