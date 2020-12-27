Вспомните, как обычно проходят ваши выходные. Как правило, вы долго лежите в постели, листаете страницы в интернете. В результате, часть выходного дня прошла даром. Вы нервничаете и за каждую мелочь раздражаетесь.

Поэтому Идеи 24 подготовили план, который поможет вам упорядочить свои выходные.

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Оставьте перфекционизм для будней

Планирование собственного времени – ключ к успеху. Пусть ваш план выглядит как конструктор: если не получилось попасть в одно место, его легко заменить на другое. Форс-мажоры случаются, но они не должны портить выходные.



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Планируйте выходные заранее

Это звучит скучно. Поэтому начинайте думать о выходных с понедельника. Это приятно, потому что предчувствие радости тоже радость. А также, вы успеете придумать, куда хотите сходить.



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Позвольте себе быть непродуктивным

Никто не выставляет вам оценки за то, как вы проводите выходные. Так что поборите свой комплекс отличника и живите в удовольствие.



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Делайте домашние дела в будни

В выходные отправляйтесь навстречу приключениям, а все домашние дела делайте по будням.



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Отложите работу до понедельника

Есть счастливцы, которые забывают о работе, переступая порог офиса. Но так умеют делать не все. Поэтому, в выходные старайтесь заблокировать каналы связи. Иначе качественно отдохнуть не получится и чаты с коллегами затянут вас в следующую рабочую неделю преждевременно.



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Соблюдайте режим

Слишком долгий сон может привести к головной боли из-за снижения уровня серотонина. Так что просто поспите немного дольше, чем обычно, чтобы наверстать упущенное. К тому же ранние подъемы освобождают кучу времени для интересных занятий.



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Проводите выходные активно

Спортивные нагрузки, в том числе обычная ходьба, помогают справиться со стрессом и стимулируют выработку эндорфина – гормона радости. Так что этот способ провести выходные будет и полезным, и приятным. А еще это поможет все успеть, поскольку настроит вас действовать быстро и решительно.



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Придумайте утренние ритуалы

Ритуалом станет особый завтрак, йога, или утренняя прогулка в отдаленный парк.



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