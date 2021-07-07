Як зробити стіл для пікніка своїми руками: інструкція з фото

Сезон пікніків у розпалі, а ви ще не подбали про "обновки" для саду? Якщо старий стіл став для вашої компанії замалим – зараз слушний час купити новий або ж змайструвати власноруч.

За новим столом із двома зручними лавками ваша родина збиратиметься на посиденьки частіше – от побачите! Ловіть детальну інструкцію з ілюстраціями.

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Як зробити стіл для пікніка

В першу чергу, підготуйте матеріали. Вам знадобиться:

14 дощок 5х15 сантиметрів і 180 сантиметрів завдовжки;

5 дощок 5х10 сантиметрів і 80 сантиметрів завдовжки;

Цвяхи по 8 сантиметрів або спеціальні зовнішні гвинти.

Крок 1.

Зі суцільного листа дерева виріжте:

12 дощок 5х15х180 сантиметрів (6 для основи, 2 для опор сидінь, 4 для сидінь).

3 деталі 5х10х80 сантиметрів під кутом 45 градусів.

4 рейки 5х15х90 сантиметрів під кутом 25 градусів на кожному кінці.

Поперечну засувку для столу (краще це зробити вкінці, щоб все добре підходило).



Виріжте деталі потрібних розмірів / Фото Wikihow

Крок 2.

Під час роботи з деревом не забувайте одягатиякі захистять від пилу.

Складіть дошки для основи столу лицевою сторони донизу та скріпіть їх між собою. Прибийте цвяхи під кутом 45 градусів.



Розкладіть дошки зовнішньою стороною донизу / Фото Wikihow



Скріпіть їх за допомогою цвяхів / Фото Wikihow

Крок 3.

Далі візьміть ніжки 5х15х90 сантиметрів і прикріпіть їх надійно до стільниці.



Прикріпіть ніжки стола / Фото Wikihow

Крок 4.

Гарна компанія та коктейль із– ідеальна комбінація для вдало проведеного часу.

Закріпіть основу для сидінь на висоті 45 сантиметрів.



Відміряйте 45 сантиметрів і зробіть позначки / Фото Wikihow



Закріпіть перекладини для сидінь / Фото Wikihow

Крок 5.

Прикріпіть опори сидінь та столу. Просвердліть по 2 отвори на перекладині для лав та посередині столу.



Прикріпіть опори / Фото Wikihow

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Крок 7.

Переверніть стіл так, щоб він стояв на ніжках. Поставте дошки для сидінь (5х15х180 сантиметрів) між основами на тій відстані від столу, яка вам буде комфортною, та зафіксуйте їх цвяхами.



Переверніть стіл / Фото Wikihow



З'єднайте між собою дошки для сидінь / Фото Wikihow



Закріпіть їх на основі цвяхами / Фото Wikihow

Крок 8.

Округліть кути вашого столу, зріжте все зайве і зашліфуйте його. Поставте у тіні та насолоджуйтесь.



Зріжте кути у столі / Фото Wikihow



Пофарбуйте і насолоджуйтесь / Фото Wikihow