Насладитесь отдыхом на природе с родными за новым столом. Делимся инструкцией, как построить функциональную и практическую столешницу с двумя скамейками.

Интересно знать Яркие коктейли с Zubrowka с настоящим летним вайбом – часть 5

Как сделать стол для пикника

В первую очередь, подготовьте материалы. Вам понадобится:

14 досок 5х15 сантиметров и 180 сантиметров в длину;

5 досок 5х10 сантиметров и 80 сантиметров в длину;

Гвозди по 8 сантиметров или специальные внешние винты.

Шаг 1.

Из целостного листа дерева вырежьте:

12 досок 5х15х180 сантиметров (6 для основы, 2 для опор сидений, 4 для сидений).

3 детали 5х10х80 сантиметров под углом 45 градусов.

4 рейки 5х15х90 сантиметров под углом 25 градусов на каждом конце.

сантиметров Поперечную задвижку для стола (лучше это сделать в конце, чтобы все хорошо подходило).



Вырежьте детали нужных размеров / Фото Wikihow

При работе с деревом не забывайте одевать очки и маску, которые защитят от пыли.

Шаг 2.

Сложите доски для основания стола лицевой стороной вниз и скрепите их между собой. Прибейте гвозди под углом 45 градусов.



Разложите доски внешней стороной вниз / Фото Wikihow



Скрепите их с помощью гвоздей / Фото Wikihow

Шаг 3.

Далее возьмите ножки 5х15х90 сантиметров и прикрепите их надежно к столешнице.



Прикрепите ножки стола / Фото Wikihow

Хорошая компания и коктейль из Zubrowka – идеальное сочетание для удачно проведенного времени.

Шаг 4.

Закрепите основу для сидений на высоте 45 сантиметров .



Отмерьте 45 сантиметров и сделайте отметки / Фото Wikihow



Закрепите перекладины для сидений / Фото Wikihow

Шаг 5.

Прикрепите опоры сидений и стола. Просверлите по 2 отверстия на перекладине для скамеек и посередине стола.



Прикрепите опоры / Фото Wikihow

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Шаг 7.

Переверните стол так, чтобы он стоял на ножках. Поставьте доски для сидений (5х15х180 сантиметров) между основаниями на том расстоянии от стола, которая будет вам комфортной, и зафиксируйте их гвоздями.



Переверните стол / Фото Wikihow



Соедините между собой доски для сидений / Фото Wikihow



Закрепите их на основе гвоздями / Фото Wikihow

Шаг 8.

Округлите углы вашего стола, срежьте все лишнее и зашлифуйте его. Поставьте в тени и наслаждайтесь.



Срежьте углы в столе / Фото Wikihow