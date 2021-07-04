Конструкція цього типу розкладної табуретки полягає у використанні стратегічних вирізів з деревини для створення петель. Шматок дерева розпилюють, точуть та шліфують, і крок за крок брусок складається у вишуканий стільчик.

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Як тесляр змайстрував любанську табуретку

  • Існує багато видів любанських табуреток, але дідусь Аму створив новий стиль, додавши їм вишуканої форми.
  • Спочатку тесляр олівцем розграфив звичайний дерев’яний брус, який мав форму прямокутника.


Дерев'яний брус для любанської табуретки / Скриншот з відео

  • Потім він дуже майстерно почав вирізати ручною пилкою та зубилом щілини та виїмки, перевертаючи дерево знову і знову.
  • Коли табуретка була закінчена, він пофарбував її у насичений червоний колір.


Табуретка виготовлена з одного дерев'яного бруска без клею та цвяхів / Скриншот з відео

Дідусь майструє розкладний стілець: дивіться відео

 

Раніше Дідусь Аму побудував любанський стіл, використовуючи ті ж принципи дизайну, що і для табуретки.

Розкладний любанський стіл від дідуся Аму: дивіться відео

 