Для многих людей понедельник – это тяжелый день недели. Но именно от него в большей степени зависит, как пройдут ваши следующие рабочие дни. Поэтому чрезвычайно важно в понедельник утром зарядиться позитивом, настроиться на плодотворную работу и начать дела в хорошем самочувствии.

Источник: 24 канал

Если вы не знаете, как сделать так, чтобы понедельник не вызывал у вас негативные эмоции, а начало недели было успешным – воспользуйтесь нашими советами.

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Ваше отношение к понедельнику должно формироваться исключительно на ваших эмоциях. Не стоит поддаваться массовым стереотипным негативным эмоциям.

Классные выходные

Если каждый понедельник вам очень трудно проснуться утром, то на выходных вы должны позаботиться о том, чтобы вы достаточно поспали. В идеале стоит не слишком поздно ложиться в субботу и воскресенье, чтобы на следующий день вы хорошо себя чувствовали даже если не поспите до обеда.

Кроме этого, в выходные не стоит все время сидеть дома. Лучше сделайте их насыщенными. Проведите время с друзьями и родными, тратьте энергию и заряжайтесь позитивом. Это вам поможет быстро уснуть вечером.

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Адаптация

Если вы решили кардинально изменить свое отношение к понедельнику, не советуем делать это резко и сразу. И физически, и психологически трудно менять привычки, которые у вас есть не один месяц или даже год. Постепенно меняйте правила относительно выходных и так поэтапно проходите весь процесс адаптации.

Пробуждение

Если вам трудно просыпаться и у вас совсем нет настроения утром, сразу после звука будильника откиньте негативные мысли. Ваше пробуждение должно быть легким и позитивным. От этого будет зависеть весь день. Научитесь получать удовольствие от мелочей.

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Физическая активность

После звонка будильника стоит остаться в постели еще хотя бы на несколько минут. Потянитесь, подумайте о чем-то хорошее, а потом вставайте. Сделайте хотя бы минимальную зарядку. Пробуждение тела будет способствовать хорошему самочувствию.

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Окружите себя приятными вещами и звуками

Утро должно начинаться так, чтобы вам ничего не доставляло дискомфорта. Приятная музыка, аромат любимого кофе или чая, вкусная еда – все это сделает понедельник классным. Кроме этого, для мгновенного пробуждения полезна ароматерапия. Например, ускоряет пробуждение эфирное масло цитрусовых.

Планы

Для того чтобы понедельник был удачным, нужно грамотно составлять план на этот день. Не добавляйте в список сверхсложные дела, которые не имеют дедлайнов. Начните неделю стабильно и спокойно. Обязательно в этом плане должен быть пункт об отдыхе. Это дела, которые вам приносят удовольствие: поход на массаж, прогулка в парке, встреча с друзьями, чтение книги и тому подобное.

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