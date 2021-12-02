Як зробити новорічний стіл максимально корисним: 3 поради від зіркового кулінара

Майонезні салати, жирна їжа та алкоголь – ще те випробування для організму. Нумо розбиратися разом, як полегшити ситуацію під час марафону новорічних та святкових застіль, аби після цього не сідати на чергову дієту.

Хай там що, але у новорічну ніч (а то й на період усіх зимових свят) частенько навіть прихильники правильного харчування пускаються берега – у хід йдуть і салати, заправлені майонезом, і жирне м'ясо, і багато солодкого. А що, якщо адаптувати святкове меню під усі закони здорового раціону? Запевняємо, вийде не менш смачно, але точно набагато корисніше.

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Салати без майонезу

Якщо без майонезних салатів не обійтися, то один такий можна залишити. Решту ж можна заправити або олією, або бальзамічним соусом, або ж лимонним соком. Крім цього, майонез можна легко замінити нежирним йогуртом.

Запікайте, а не смажте

Як м'ясо, так і овочі можна не лише смажити у великій кількості олії, як це зазвичай буває, а й запекти. Так вийде навіть смачніше. А для цього можна використати рукав, пергамент або фольгу — що маєте вдома.

Зробіть здорові закуски

Від традиційних тарталеток з плавленим сиром і майонезом краще відмовитися. Замінити їх можна кориснішими бутербродами:

хумус + овочі;

крем сир + зелень;

веганські роли з листям салату та овочами.

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Мінімум майонезних салатів та смаженого м'яса / Фото pinterest

Текст публікації Ектора Хіменес-Браво:

Вже зовсім скоро український стіл ламатиметься від страв із відрами майонезу, смаженого м'яса та картоплі, багато солодкого та маленька тарілка з овочами, які весь вечір сумно дивитимуться, як ви п'єте та закушуєте биточком.

Як врятувати ситуацію?

Спробуйте залишити лише 1 салат із майонезом. Якщо вам так важко відмовитись. Інші заправте олією або лимонним соком.

Запікайте, а не смажте. У рукаві, пергаменті, фользі — як завгодно. Але мінімізуйте це обсмажування на сковорідці.

Зробіть здорові закуски. Не тарталетки з плавленим сиром та майонезом. Спробуйте хумус з овочами. Спробуйте крем сир з зеленню. Спробуйте спрінгрол або роли з листям салату. Нарізка сир + м'ясо.

Якби я був президент, я б боровся з нездоровим харчуванням, боровся за ваше здоров'я і бажання займатися спортом.