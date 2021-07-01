Найкращий засіб для миття вікон: інгредієнти для рецепта є в кожному домі

Прибирання – більше ніж просто комплекс санітарних процедур. Це справжній ритуал для заспокоєння та зняття стресу. І кожна господиня намагається вичистити свою оселю до дзеркального блиску. У тому числі "очі" дому – вікна. Але часто побутова хімія містить агресивні сполуки. Як уберегти свою сім'ю від їх шкідливого впливу?

Дуже просто! Використовуючи для прибирання натуральні, екологічні засоби власного приготування. Ви будете вражені, як чудово миє вікна суміш, зроблена з того, що знайдеться в будь-якому домі.

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Засоби для миття вікон



Ефективні домашні засоби для миття вікон / Фото Unsplash

Крохмаль

Екологічний мийний засіб для скла дуже легко створити вдома. Для цього вам знадобиться:

0,25 склянки оцту;

0,25 склянки спирту;

1 столова ложка крохмалю.

Підготуйте розприскувач, насипте туди крохмаль і залийте його 2 склянками теплої води. Добре збовтайте, щоб порошок розчинився. Додайте спирт та оцет і ще раз струсніть пляшку. Після цього можете приступати до миття скляних поверхонь.

Оцет

Для цього засобу вам знадобиться лише вода та оцет. Зробіть екологічний розчин: 50 мілілітрів оцту на одну склянку води. Перелийте у пляшечку, нанесіть на скло пульверизатором і протріть насухо.

Лимон



Сік лимона допоможе відмити вікна та скляні поверхні / Фото Unsplash

Якщо ж запах оцту вам не до вподоби, замініть його соком лимона або розчином лимонної кислоти, зберігаючи пропорції.

Існує ще один рецепт мийного засобу з лимоном. Цей простий та безпечний розчин добре очищає бруд і дезінфікує приміщення.

Як зробити мийний засіб з лимоном:

Заповніть банку шкірками від лимона.

Залийте їх 9% столовим оцтом.

Щільно закрийте банку кришкою і дайте настоятись 1 – 2 тижні.

Процідіть розчин і сміливо використовуйте для миття вікон і підлоги, додаючи у воду.

Нашатирний спирт

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Нашатирний спирт – чудовий помічник у митті вікон. Налийте у розприскувач 2 столові ложки спирту, який можна купити в аптеці, і 2 склянки води. Цим засобом можна очищати вікна, світильники, кришталь і дзеркала.

Якщо ваші вікна дуже брудні, можете додати у розчин із нашатирним спиртом оцту або технічного спирту з такими пропорціями:

1 столова ложка нашатирного спирту;

1 стакан води;

1 столова ложка оцту.

Засіб з піною

Якщо ви не уявляєте мийний засіб без піни, випробуйте цей рецепт:

2 склянки води;

2 – 3 столові ложки оцту;

0,5 – 0,25 чайної ложки рідкого мила.

Змішайте всі інгредієнти в пляшці із розпилювачем і користуйтесь.

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Сіль



Додайте солі у воду і мийте вікна / Фото Unsplash

Для блискучих вікон насипте у воду трішки солі. Цей ефект можна отримати також за допомогою олії: капніть трохи на серветку і протріть скло з обидвох сторін.

Гліцерин

Щоб на вікна менше осідав пил, і вони залишались чистими довше – спробуйте цей засіб:

40 мл води;

60 мл гліцерину;

2 – 3 краплі нашатирного спирту.

Добре розмішайте суміш і протріть скло.

Цими засобами ви можете також мити дзеркала, скляний посуд, посуд з нержавійки, хрому, алюмінію, кераміка, мармурові та пластикові поверхні.