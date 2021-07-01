Очень просто! Используя для уборки натуральные, экологичные средства собственного приготовления. Вы будете поражены, как классно моет окна смесь, сделанная из того, что найдется в любом доме.
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Средства для мытья окон
Эффективные домашние средства для мытья окон / Фото Unsplash
Крахмал
Экологическое моющее средство для стекла очень легко создать дома. Для этого вам понадобится:
- 0,25 стакана уксуса;
- 0,25 стакана спирта;
- 1 столовая ложка крахмала.
Подготовьте разбрызгиватель, насыпьте туда крахмал и залейте его 2 стаканами теплой воды. Хорошо взболтайте, чтобы порошок растворился. Добавьте спирт и уксус и еще раз встряхните бутылку. После этого можете приступать к мытью стеклянных поверхностей.
Уксус
Для этого средства вам понадобится только вода и уксус. Сделайте экологический раствор: 50 миллилитров уксуса на один стакан воды. Перелейте в бутылочку, нанесите на стекло пульверизатором и протрите насухо.
Лимон
Сок лимона поможет отмыть окна и стеклянные поверхности / Фото Unsplash
Если же запах уксуса вам не нравится, замените его соком лимона или раствором лимонной кислоты, сохраняя пропорции.
Существует еще один рецепт моющего средства с лимоном. Этот простой и безопасный раствор хорошо очищает грязь и дезинфицирует помещения.
Как сделать моющее средство с лимоном:
- Заполните банку шкурками от лимона.
- Залейте их 9% столовым уксусом.
- Плотно закройте банку крышкой и дайте настояться 1 – 2 недели.
- Процедите раствор и смело используйте для мытья окон и пола, добавляя в воду.
Нашатырный спирт
Нашатырный спирт – отличный помощник в мытье окон. Налейте в разбрызгиватель 2 столовые ложки спирта, который можно купить в аптеке, и 2 стакана воды. Этим средством можно очищать окна, светильники, хрусталь и зеркала.
Если ваши окна очень грязные, можете добавить в раствор с нашатырным спиртом уксуса или технического спирта с такими пропорциями:
- 1 столовая ложка нашатырного спирта;
- 1 стакан воды;
- 1 столовая ложка уксуса.
Средство с пеной
Если вы не представляете моющее средство без пены, испытайте этот рецепт:
- 2 стакана воды;
- 2 – 3 столовые ложки уксуса;
- 0,5 – 0,25 чайной ложки жидкого мыла.
Смешайте все ингредиенты в бутылке с распылителем и пользуйтесь.
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Соль
Добавьте соли в воду и мойте окна / Фото Unsplash
Для блестящих окон насыпьте в воду немного соли. Этот эффект можно получить также с помощью масла: капните немного на салфетку и протрите стекло с обеих сторон.
Глицерин
Чтобы на окна меньше оседал пыль, и они оставались чистыми дольше – попробуйте это средство:
- 40 мл воды;
- 60 мл глицерина;
- 2 – 3 капли нашатырного спирта.
Хорошо размешайте смесь и протрите стекло.