Діти будуть у захваті: як зробити милі різдвяні прикраси з кавової гущі
Джерело:5-Minute Crafts
Різдвяні прикраси є вишуканими символами прийдешніх свят. Замість того, щоб купувати їх, слід спробувати приготувати вдома лише з кількох інгредієнтів.
До приготування чарівних прикрас ви можете залучити своїх дітей, адже це зовсім не складно. Як зробити різдвяні екоприкраси без відходів із переробленої кавової гущі – у матеріалі.
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Готуємо ялинкові прикраси з кавової гущі: рецепт
Вам знадобиться:
- 1 чашка сухої меленої кави;
- 1 склянка борошна;
- 1/3 склянки солі;
- 1/2 склянки води або кави;
- миска;
- пергамент;
- форми для печива;
- рукавички за бажанням.
Приготування
Крок 1: додайте кавову гущу, борошно, сіль в миску і ретельно перемішайте їх. Потім повільно вливайте воду, поки суміш не перетвориться на тісто. Продовжуйте місити тісто. Якщо воно відчувається липким – додайте ще борошна.
Приготуйте тісто / Фото 5-Minute Crafts
Крок 2: тепер настав час ліпити, проявляти креативність і формувати тісто відповідно до ваших уподобань. Присипте поверхню борошном, щоб нічого не прилипало під час ліплення.
Робіть фігурки для прикрас за своїми вподобаннями / Фото 5-Minute Crafts
Крок 3: покладіть прикраси сохнути в місце, де багато сонячного світла протягом 2 – 3 днів. Переконайтеся, що вони не намокають. Після того, як вироби висохнуть, ви можете прикріпити до них стрічки і прикрасити ялинку.Порада. Отвори для стрічки можна зробити за допомогою зубочистки.
Почепіть на ялинку / Фото 5-Minute Crafts