Діти будуть у захваті: як зробити милі різдвяні прикраси з кавової гущі

Різдвяні прикраси є вишуканими символами прийдешніх свят. Замість того, щоб купувати їх, слід спробувати приготувати вдома лише з кількох інгредієнтів.

До приготування чарівних прикрас ви можете залучити своїх дітей, адже це зовсім не складно. Як зробити різдвяні екоприкраси без відходів із переробленої кавової гущі – у матеріалі.

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Готуємо ялинкові прикраси з кавової гущі: рецепт

Вам знадобиться:

1 чашка сухої меленої кави;

1 склянка борошна;

1/3 склянки солі;

1/2 склянки води або кави;

миска;

пергамент;

форми для печива;

рукавички за бажанням.

Приготування

Крок 1: додайте кавову гущу, борошно, сіль в миску і ретельно перемішайте їх. Потім повільно вливайте воду, поки суміш не перетвориться на тісто. Продовжуйте місити тісто. Якщо воно відчувається липким – додайте ще борошна.



Приготуйте тісто / Фото 5-Minute Crafts

Ви можете переробляти відходи кави, яку п'єте. Кавову гущу необхідно повністю висушити перед приготуванням.

Крок 2: тепер настав час ліпити, проявляти креативність і формувати тісто відповідно до ваших уподобань. Присипте поверхню борошном, щоб нічого не прилипало під час ліплення.



Робіть фігурки для прикрас за своїми вподобаннями / Фото 5-Minute Crafts

Крок 3: покладіть прикраси сохнути в місце, де багато сонячного світла протягом 2 – 3 днів. Переконайтеся, що вони не намокають. Після того, як вироби висохнуть, ви можете прикріпити до них стрічки і прикрасити ялинку.

. Отвори для стрічки можна зробити за допомогою зубочистки.



Почепіть на ялинку / Фото 5-Minute Crafts