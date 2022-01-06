Діти будуть у захваті: як зробити милі різдвяні прикраси з кавової гущі

6 січня 2022 , 14:08
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Джерело:

5-Minute Crafts

Різдвяні прикраси є вишуканими символами прийдешніх свят. Замість того, щоб купувати їх, слід спробувати приготувати вдома лише з кількох інгредієнтів.

До приготування чарівних прикрас ви можете залучити своїх дітей, адже це зовсім не складно. Як зробити різдвяні екоприкраси без відходів із переробленої кавової гущі – у матеріалі.

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Готуємо ялинкові прикраси з кавової гущі: рецепт

Вам знадобиться:

  • 1 чашка сухої меленої кави;
  • 1 склянка борошна;
  • 1/3 склянки солі;
  • 1/2 склянки води або кави;
  • миска;
  • пергамент;
  • форми для печива;
  • рукавички за бажанням.

Приготування

Крок 1: додайте кавову гущу, борошно, сіль в миску і ретельно перемішайте їх. Потім повільно вливайте воду, поки суміш не перетвориться на тісто. Продовжуйте місити тісто. Якщо воно відчувається липким – додайте ще борошна.


Приготуйте тісто / Фото 5-Minute Crafts

Примітка. Ви можете переробляти відходи кави, яку п'єте. Кавову гущу необхідно повністю висушити перед приготуванням.

Крок 2: тепер настав час ліпити, проявляти креативність і формувати тісто відповідно до ваших уподобань. Присипте поверхню борошном, щоб нічого не прилипало під час ліплення.


Робіть фігурки для прикрас за своїми вподобаннями / Фото 5-Minute Crafts

Крок 3: покладіть прикраси сохнути в місце, де багато сонячного світла протягом 2 – 3 днів. Переконайтеся, що вони не намокають. Після того, як вироби висохнуть, ви можете прикріпити до них стрічки і прикрасити ялинку.

Порада. Отвори для стрічки можна зробити за допомогою зубочистки.


Почепіть на ялинку / Фото 5-Minute Crafts

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Автор: Марта Кушка