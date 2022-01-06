К приготовлению очаровательных украшений вы можете привлечь своих детей, ведь это совсем не сложно. Как сделать рождественские экоукрашения без отходов из переработанной кофейной гущи – в материале.

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Готовим елочные украшения из кофейной гущи: рецепт

Вам понадобится:

1 чашка сухого молотого кофе;

1 стакан муки;

1/3 стакана соли;

1/2 стакана воды или кофе;

чаша;

пергамент;

формы для печенья;

перчатки по желанию.

Приготовление

Шаг 1 : добавьте кофейную гущу, муку, соль в миску и тщательно перемешайте их. Затем медленно вливайте воду, пока смесь не превратится в тесто. Продолжайте месить тесто. Если она чувствуется липкой – добавьте еще муки.



Приготовьте тесто / Фото 5-Minute Crafts

Примечание. Вы можете перерабатывать отходы кофе, который пьете. Кофейную гущу нужно полностью высушить перед приготовлением.

Шаг 2 : теперь пора лепить, проявлять креативность и формировать тесто в соответствии с вашими предпочтениями. Присыпьте поверхность мукой, чтобы ничего не прилипало во время лепки.



Делайте фигурки для украшений по своим предпочтениям / Фото 5-Minute Crafts

Шаг 3 : положите украшения в место, где много солнечного света в течение 2 – 3 дней. Убедитесь, что они не намокают. После того как изделия высохнут, вы можете прикрепить к ним ленты и украсить елку.

Совет . Отверстия для ленты можно сделать с помощью зубочистки.



Повесьте на елку / Фото 5-Minute Crafts