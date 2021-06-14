Як зробити гарні сімейні фото з дітьми: поради та ідеї

Фото зберігають для нас цінні моменти, які потім так приємно оновлювати в пам'яті. Але всі ми знаємо, як буває важко зробити гарний кадр з непосидючими дітьми. Тож Ідеї 24 підготували добірку порад, як вдало провести фотосесію, а також приклади взірцевих сімейних світлин.

Літо – ідеальний період, щоб проводити більше часу з родиною. А ми допоможемо вам зберегти найяскравіші моменти в пам'яті та на фото!

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Одяг

Щоб фото були яскравими та гарними, потрібно подбати про зовнішній вигляд кожного члена сім'ї. Гарне відповідне вбрання дасть можливість відчути святкову атмосферу. Тут не обов'язково всім одягатись однаково. Чоловік може додати у свій образ якусь деталь такого ж кольору, як сукня дружини. Для літньої фотосесії можна обрати для кожного члена сім'ї різні яскраві вбрання або об'єднати все однією кольоровою гамою. У поєднанні з яскравим сонячним промінням, це буде виглядати чудово.

Створити гарну світлину також допоможуть схожі аксесуари, наприклад, пледи або іграшки.

Емоції і щирість

Відчуйте момент, коли саме потрібно робити фото. Для цього варто носити камеру чи телефон із собою. Для зйомки на вулиці підходять динамічні кадри: їзда на велосипеді, пікнік, ігри з домашніми улюбленцями чи запуск повітряного змія.

Час

Хочете душевно провести час з близькими, яких давно не бачили? Приготуйте коктейль із– і ваш вечір буде теплим та невимушеним.

Дітей краще фотографувати зранку, коли вони добре відпочили й гарно поснідали. Упродовж дня малеча втомлюється і дружню атмосферу буде важче відтворити. Тому намагайтесь робити групові фото на початку дня, щоб потім усі могли розслабитися, а ви отримали чудові щирі кадри без вимушених усмішок на камеру. Щоб мати більше шансів зробити гарні світлини, підлаштуйтесь під розклад дітей.

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Місце

Незалежно від того, де ви плануєте фотосесію, потрібно визначити джерело світла. Якщо ви хочете зробити фото у приміщенні, скористайтеся природним освітленням із вікна і позуйте обличчям до нього, щоб створити чудовий портрет. Якщо ви на вулиці, знайдіть затінок – саме там світло на обличчі буде м'яким і рівномірним.

Поради

Творець сімейної фотоказки в інстаграмі Кіль Джеймс Патрік рекомендує щороку робити сімейні фотографії в одному місці.

Виберіть місце, яке буде особливим для вашої сім'ї, і кожного року повторюйте фототрадицію. Так ви зможете створити цілу серію, і побачити зміни, що відбуваються з часом,

– розповів Кіль Джеймс Патрік.

Також фотограф ділиться порадами щодо того, як створити щирі та невимушені сімейні фото.

"Я покладаюся на два прийоми, щоб утримувати увагу і малюків, і собак. По-перше, перед фотосесією я граю з дітьми. Вони трохи втомлюються і стають посидючими. По-друге, я завжди тримаю щось біля об’єктива, що привертає увагу всіх. Також можу попросити про допомогу сестру чи брата. Надута кулька, випущена в повітря, завжди гарно виконує свою місію",

– пояснює чоловік.

Ідеї для сімейних фото на природі



Знімки на природі / Фото Unsplash



Фотосесія з дітьми / Фото Unsplash



Як зробити сімейні світлини / Фото Unsplash