Лето – идеальный период, чтобы проводить больше времени с семьей. А мы поможем вам сохранить самые яркие моменты в памяти и на фото.

Интересно знать Созданная с любовью: как Soplica стала любимым брендом миллионов

Одежда

Чтобы фото были яркими и красивыми, нужно позаботиться о внешнем виде каждого члена семьи. Хороший соответствующий наряд позволит почувствовать праздничную атмосферу. Здесь не обязательно всем одеваться одинаково. Муж может добавить в свой образ какую-то деталь такого же цвета, как платье жены. Для летней фотосессии можно выбрать для каждого члена семьи разные яркие наряды или объединить все в одну цветную гамму. В сочетании с ярким солнцем, это будет выглядеть замечательно.

Создать хорошую фотографию также помогут похожие аксессуары, например, пледы или игрушки.

Эмоции и искренность

Почувствуйте момент, когда именно нужно делать фото. Для этого следует носить камеру или телефон с собой. Для съемки на улице подходят динамические кадры: езда на велосипеде, пикник, игры с домашними любимцами или запуск воздушного змея.

Хотите душевно провести время с близкими, которых давно не видели? Приготовьте коктейль из Soplica – и ваш вечер будет теплым и непринужденным.

Время

Детей лучше фотографировать утром, когда они хорошо отдохнули и позавтракали. В течение дня дети устают и дружескую атмосферу будет труднее воспроизвести. Поэтому старайтесь делать групповые фото в начале дня, чтобы потом все могли расслабиться, а вы получили замечательные искренние кадры без вынужденных улыбок на камеру. Чтобы иметь больше шансов сделать хорошие фотографии, подстройтесь под расписание детей.

К теме Фото, которые вам придется пересмотреть дважды, чтобы понять, что на них происходит

Место

Независимо от того, где вы планируете фотосессию, нужно определить источник света. Если вы хотите сделать фото в помещении, воспользуйтесь естественным освещением с окна и позуйте лицом к нему, чтобы создать замечательный портрет. Если вы на улице, найдите тень – именно там свет на лице будет мягким и равномерным. –

Советы

Создатель семейной фотосказкы в инстаграми Киль Джеймс Патрик рекомендует ежегодно делать семейные фотографии в одном месте.

Выберите место, которое будет особенным для вашей семьи, и каждый год делайте там фото. Так вы сможете создать целую серию, и увидеть изменения, происходящие с временим,

– рассказал Киль Джеймс Патрик.

Также фотограф делится советами о том, как создать искренние и непринужденные семейные фото.

"Я полагаюсь на два приема, чтобы удерживать внимание и детей, и собак. Во-первых, перед фотосессией я играю с детьми. Они немного устают и становятся усидчивые. Во-вторых, я всегда держу что-то у объектива, что привлекает внимание всех. Также могу попросить помощи сестру или брата. Н адутый шарик, выпущенный в воздух, всегда хорошо выполняет свою миссию",

– объясняет мужчина.

Идеи для семейных фото на природе



Снимки на природе / Фото Unsplash



Фотосессия с детьми / Фото Unsplash