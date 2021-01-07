Ось і прийшов 2021 рік. Звісно, усі хочуть, щоб у ньому все змінилося на краще. Але краще не буде то того часу, поки ви не переосмислите, що було не так, та не поставите цілей на цей рік.

Ідеї 24 пропонують вам питання, які допоможуть змінити прийдешній рік на краще.

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Поставте собі лише три запитання:

1. Що я хочу зробити більше?

Як ви проводите свої дні, так ви проводите своє життя. Переконайтеся, що витрачаєте свій час на правильні речі. Коли ви дивитесь на останні дванадцять місяців, чи робили ви те, що вам подобалося? Ви знайшли час для себе? Вам весело? Ви робили те, що хотіли (не тому, що хтось сказав, що ви повинні це робити, а тому, що ви справді хотіли)? Все це хороші запитання, які допоможуть зрозуміти, що саме ви хочете зробити більше протягом наступних 12 місяців.



Вчитися ніколи не пізно / Фото pinterest

Наприклад, я хотіла б навчитися готувати солодощі. Отже, це мета, яку я ставлю на наступний рік.

2. Що я хочу робити менше?

Коли ви озираєтеся на останні дванадцять місяців, що вас засмутило, розчарувало чи змусило змарнувати час? Як ви можете витратити менше часу, роблячи ці справи протягом наступних дванадцяти місяців – або, принаймні, зробити їх дещо приємнішими чи швидшими?



Завжди знайдеться той, хто помітить ваші недоліки / Фото pinterest

Наприклад, я хочу витрачати менше часу на хвилювання, особливо з приводу того, що думають інші. Так, це простіше сказати, ніж зробити. Але з практикою цілком можливо. І тепер, коли мета вже тут, я протестую різні стратегії, щоб зробити саме це.

3. Як я хочу почуватися?

Таке просте запитання, але так легко забувається і не повинно бути таким. Ми, люди, емоційні істоти. Ми керуємось своїми почуттями. Те, що ми відчуваємо, впливає на наш розум, тіло та душу. Ось чому важливо приділити час розмірковуванню над тим, як саме ви хочете почуватись у наступному році.



Важливо зрозуміти, чого хочете саме ви / Фото ukrmedia

Якщо ви хочете відчувати себе щасливим, це більше стосується сміху та посмішок чи спокійного почуття задоволення? Якщо ви хочете відчути натхнення, це стосується почуття поштовху та мотивації, чи енергії та концентрації? Що б це не було, поставте свою мету для цього зараз, тут. Постановка цієї мети допоможе вам помітити можливості, які допоможуть вам відчути більше почуття, якого хочете.