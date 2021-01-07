Вот и пришел 2021. Конечно, все хотят, чтобы в нем все изменилось к лучшему. Но лучше не будет до тех пор, пока вы не переосмыслите, что было не так, и не поставите целей на этот год.

Идеи 24 предлагают вам вопросы, которые помогут изменить начавшийся год к лучшему.

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Поставьте себе только три вопроса:

1. Что я хочу делать больше?

Как вы проводите свои дни, так вы проводите свою жизнь. Убедитесь, что тратите свое время на правильные вещи. Когда вы смотрите на последние двенадцать месяцев, делали ли вы то, что вам нравилось? Вы нашли время для себя? Вам весело? Вы делали то, что хотели (не потому, что кто-то сказал, что вы должны делать, а потому, что вы действительно хотели)? Все это хорошие вопросы, которые помогут понять, что именно вы хотите сделать больше в течение следующих 12 месяцев.



Учиться никогда не поздно / Фото pinterest

Например, я хотела бы научиться готовить сладости. Итак, это цель, которую я ставлю на следующий год.

2. Что я хочу делать меньше?

Когда вы оглядываетесь последние двенадцать месяцев, что вас огорчило, разочаровало или заставило потерять время? Как вы можете потратить меньше времени, делая эти дела в течение следующих двенадцати месяцев – или, по крайней мере, сделать их несколько приятнее или быстрее?



Всегда найдется тот, кто заметит ваши недостатки / Фото pinterest

Например, я хочу тратить меньше времени на волнение, особенно по поводу того, что думают другие. Да, это проще сказать, чем сделать. Но с практикой вполне возможно. И теперь, когда цель уже есть, я протестирую различные стратегии, чтобы сделать именно это.

3. Как я хочу чувствовать себя?

Такой простой вопрос, но так легко забывается и не должен быть таким. Мы, люди, эмоциональные существа. Мы руководствуемся своими чувствами. То, что мы чувствуем, влияет на наш ум, тело и душу. Вот почему важно уделить время рассуждению о том, как вы хотите чувствовать себя в следующем году.



Важно понять, чего хотите именно вы / Фото ukrmedia

Если вы хотите чувствовать себя счастливым, это больше касается смеха и улыбок или спокойного чувство удовлетворения? Если вы хотите почувствовать вдохновение, это касается чувства толчка и мотивации, или энергии и концентрации? Что бы это ни было, поставьте свою цель для этого сейчас и здесь. Постановка этой цели поможет вам заметить возможности, которые помогут вам почувствовать больше чувства, которого хотите.