Як знищити неприємний запах у холодильнику: побутовий лайфхак, який підірвав мережу

Усі ми стараємося підтримувати холодильник у чистоті, адже нікому б не хотілося зберігати продукти у неналежних умовах. Проте неприємний запах може з'явитися навіть у найчистіших холодильниках. Як його позбутися, читайте далі на Ідеї 24!

Хай там що, але у замкнутому просторі сторонні запахи утворюються особливо швидко. Вони циркулюють між полицями холодильника та глибоко просочуються у гумові деталі. Тому навіть регулярного поверхневого прибирання інколи буває недостатньо.

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Австралійська блогерка Кароліна Макколі розсекретила крутий лайфхак, який допоможе вам ідеально відчистити холодильник та "вбити" неприємний запах.

Як прибрати запах з холодильника раз і назавжди

Змішайте склянку води з четвертинкою склянки звичайного оцту та додайте 2 чайні ложки ванільного екстракту. Отриманим розчином добре помийте усі поверхні холодильника та полички. Тоді витріть усе сухою ганчіркою.

Перед тим, як мити холодильник, дістаньте з нього всі продукти, полиці та знімні ящики.Такі прості маніпуляції допоможуть легко позбутися бруду і надати приємного аромату, який не перебиватиме запах продуктів.

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