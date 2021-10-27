Як знищити неприємний запах у холодильнику: побутовий лайфхак, який підірвав мережу

27 жовтня 2021 , 20:05
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Джерело:

інстаграм Chantel Mila

Усі ми стараємося підтримувати холодильник у чистоті, адже нікому б не хотілося зберігати продукти у неналежних умовах. Проте неприємний запах може з'явитися навіть у найчистіших холодильниках. Як його позбутися, читайте далі на Ідеї 24!

Хай там що, але у замкнутому просторі сторонні запахи утворюються особливо швидко. Вони циркулюють між полицями холодильника та глибоко просочуються у гумові деталі. Тому навіть регулярного поверхневого прибирання інколи буває недостатньо.

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Австралійська блогерка Кароліна Макколі розсекретила крутий лайфхак, який допоможе вам ідеально відчистити холодильник та "вбити" неприємний запах.

Перед тим, як мити холодильник, дістаньте з нього всі продукти, полиці та знімні ящики.

Як прибрати запах з холодильника раз і назавжди

  1. Змішайте склянку води з четвертинкою склянки звичайного оцту та додайте 2 чайні ложки ванільного екстракту.
  2. Отриманим розчином добре помийте усі поверхні холодильника та полички.
  3. Тоді витріть усе сухою ганчіркою.
Такі прості маніпуляції допоможуть легко позбутися бруду і надати приємного аромату, який не перебиватиме запах продуктів.

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Автор: Назарій Сорока