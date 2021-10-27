Хай там що, але у замкнутому просторі сторонні запахи утворюються особливо швидко. Вони циркулюють між полицями холодильника та глибоко просочуються у гумові деталі. Тому навіть регулярного поверхневого прибирання інколи буває недостатньо.
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Австралійська блогерка Кароліна Макколі розсекретила крутий лайфхак, який допоможе вам ідеально відчистити холодильник та "вбити" неприємний запах.
Як прибрати запах з холодильника раз і назавжди
- Змішайте склянку води з четвертинкою склянки звичайного оцту та додайте 2 чайні ложки ванільного екстракту.
- Отриманим розчином добре помийте усі поверхні холодильника та полички.
- Тоді витріть усе сухою ганчіркою.