Хай там що, але у замкнутому просторі сторонні запахи утворюються особливо швидко. Вони циркулюють між полицями холодильника та глибоко просочуються у гумові деталі. Тому навіть регулярного поверхневого прибирання інколи буває недостатньо.

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Австралійська блогерка Кароліна Макколі розсекретила крутий лайфхак, який допоможе вам ідеально відчистити холодильник та "вбити" неприємний запах.

Перед тим, як мити холодильник, дістаньте з нього всі продукти, полиці та знімні ящики.

Як прибрати запах з холодильника раз і назавжди

Змішайте склянку води з четвертинкою склянки звичайного оцту та додайте 2 чайні ложки ванільного екстракту. Отриманим розчином добре помийте усі поверхні холодильника та полички. Тоді витріть усе сухою ганчіркою.