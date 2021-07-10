Харчова міль відкладає у різних продуктах яйця, з яких з'являються ненажерливі личинки. Ми розповімо, як боротися з цією комахою, і наскільки вона небезпечна.

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Як боротись з міллю

Зовнішній вигляд

Харчова міль дуже схожа на звичайну: має сірі крильця, верхня частина яких світліша, а нижня – темніша, а її довжина приблизно 1 сантиметр. Живе ця комаха максимум 19 днів. За цей час вона встигає відкласти понад 300 яєць, з яких з'являються личинки – гусениці білого або жовто-білого кольору з чорною головою.

Де найчастіше заводиться міль та чому

Ви будете здивовані, але дорослий метелик не зашкодить вашому дому, адже він нічого не їсть, а харчується тільки водою. Головну шкоду приносять гусениці, які перебувають на стадії розвитку і потребують багато їжі.

Найчастіше харчова міль освоюється в крупах, макаронах, квасолі, сухофруктах та горіхах. Маленькі личинки не лише там харчуються, але й залишаються свої відходи. Комаха також любить розмножуватись в теплих і вологих місцях. Тому слідкуйте, щоб у вас на кухні було завжди прибрано.



Міль полюбляє багато продуктів / Фото Comfy

Харчова міль зазвичай активна вночі, тому, щоб її побачити, зайдіть на кухню у пізній час.

Де шукати

Слід пам'ятати, що гусениці полюбляють різні продукти, але найбільше їм до вподоби:

пшоно;

сушені абрикоси;

родзинки;

груші та яблука.

Саме ці продукти варто оглянути в першу чергу. Великої шкоди личинки завдають насінню, яке призначене для посіву, адже з'їдає зародок. Також міль полюбляє шоколадні цукерки, приправи, чай.

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Як боротися з комахами



Дієві методи боротьби із міллю / Фото Landorra

Щоб позбутися харчової молі на кухні, варто:

Перевірити всі продукти та переглянути, чи немає там комах.

Уражені крупи, борошно, горіхи та інші продукти потрібно неодмінно викинути та винести сміття з дому.

Продукти, у які міль не встигла добратись, бажано прогріти в духовці або в мікрохвильовій печі та пересипати в посуд, який щільно закривається.

Продезінфікуйте всі шухляди та полиці водою з оцтом, провітріть їх і наведіть порядок. Міль також боїться морозу, тому взимку можна винести крупи та інші продукти на балкон. Це допоможе позбутися від личинок і яєць.

Придбайте професійний засіб для боротьби з міллю. Після використання спеціального аерозолю, потрібно обов'язково промити всі поверхні, що контактують з продуктами.

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Народні методи



Ці народні методи допоможу вивести та попередити появу молі / Фото Landorra

На щастя, існують рослини, які міль не дуже полюбляє. Покладіть на полиці з продуктами полотняні мішечки з лавандою, гілочками м'яти та полину. Вони будуть відлякувати метеликів і не дадуть їм розмножуватися. Це допоможе убезпечити вас від молі та позбутись її на початкових етапах.

Дієві поради, які допоможуть відлякати міль: