Харчова міль відкладає у різних продуктах яйця, з яких з'являються ненажерливі личинки. Ми розповімо, як боротися з цією комахою, і наскільки вона небезпечна.
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Як боротись з міллю
Зовнішній вигляд
Харчова міль дуже схожа на звичайну: має сірі крильця, верхня частина яких світліша, а нижня – темніша, а її довжина приблизно 1 сантиметр. Живе ця комаха максимум 19 днів. За цей час вона встигає відкласти понад 300 яєць, з яких з'являються личинки – гусениці білого або жовто-білого кольору з чорною головою.
Де найчастіше заводиться міль та чому
Ви будете здивовані, але дорослий метелик не зашкодить вашому дому, адже він нічого не їсть, а харчується тільки водою. Головну шкоду приносять гусениці, які перебувають на стадії розвитку і потребують багато їжі.
Найчастіше харчова міль освоюється в крупах, макаронах, квасолі, сухофруктах та горіхах. Маленькі личинки не лише там харчуються, але й залишаються свої відходи. Комаха також любить розмножуватись в теплих і вологих місцях. Тому слідкуйте, щоб у вас на кухні було завжди прибрано.
Міль полюбляє багато продуктів / Фото Comfy
Де шукати
Слід пам'ятати, що гусениці полюбляють різні продукти, але найбільше їм до вподоби:
- пшоно;
- сушені абрикоси;
- родзинки;
- груші та яблука.
Саме ці продукти варто оглянути в першу чергу. Великої шкоди личинки завдають насінню, яке призначене для посіву, адже з'їдає зародок. Також міль полюбляє шоколадні цукерки, приправи, чай.
Як боротися з комахами
Дієві методи боротьби із міллю / Фото Landorra
Щоб позбутися харчової молі на кухні, варто:
- Перевірити всі продукти та переглянути, чи немає там комах.
- Уражені крупи, борошно, горіхи та інші продукти потрібно неодмінно викинути та винести сміття з дому.
- Продукти, у які міль не встигла добратись, бажано прогріти в духовці або в мікрохвильовій печі та пересипати в посуд, який щільно закривається.
Продезінфікуйте всі шухляди та полиці водою з оцтом, провітріть їх і наведіть порядок. Міль також боїться морозу, тому взимку можна винести крупи та інші продукти на балкон. Це допоможе позбутися від личинок і яєць.
Придбайте професійний засіб для боротьби з міллю. Після використання спеціального аерозолю, потрібно обов'язково промити всі поверхні, що контактують з продуктами.
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Народні методи
Ці народні методи допоможу вивести та попередити появу молі / Фото Landorra
На щастя, існують рослини, які міль не дуже полюбляє. Покладіть на полиці з продуктами полотняні мішечки з лавандою, гілочками м'яти та полину. Вони будуть відлякувати метеликів і не дадуть їм розмножуватися. Це допоможе убезпечити вас від молі та позбутись її на початкових етапах.
Дієві поради, які допоможуть відлякати міль:
- Приготуйте розчин з води, столового оцту, нашатирного спирту, додавши м'яти, лаванди, розмарину чи цитрусових. Запах не обов'язково має бути дуже концентрованим, адже метелик вловлює навіть легкі аромати.
- Міль у продуктах не заведеться, якщо в шафу покласти часник, каштани, шкірку з лимона або ватку, просочену ефірною олією.
- Рекомендуємо на кухні поставити вазон з геранню. Ця рослина виділяє речовини, які здатні знищувати багатьох мікробів та відлякувати шкідників.