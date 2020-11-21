Надоели старые и немодные джинсы? Не знаете, как исправить незначительные повреждения на старых протертых штанах? Хотите трендовые брюки в свой повседневный гардероб? Тогда не спешите выбрасывать старые изношенные штаны и быстро бежать в магазин за новыми.

У вас есть возможность сделать из старых джинсов новую актуальную одежду, которая подойдет к любому образу, сообщает buro247.

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Процесс реконструкции старых джинсов в новые займет у вас всего 15 минут.

Для начала вам понадобятся:

джинсы, которые требуют новых деталей;

ножницы;

распарыватель швов;

игла;

нити;

булавка.

Этапы перевоплощения

1. На первом этапе нужно распарывать петли, в которые мы засовываем ремень. Распарывать нужно только снизу у обоих карманов брюк.

2. Теперь аккуратно отрезаем видимую часть кармана. Отрезать нужно только до пояса, подкладку при этом не повреждаем.

Фото buro247

3. Внутреннюю и внешнюю часть кармана аккуратно сшиваем нитками соответствующего цвета. Отрезанная часть кармана нам теперь не понадобится.

Фото buro247.

4. Таким же образом аккуратно зашиваем пояс и закрепляем к нему петлю для ремня.

Фото buro247

Ну вот и все – стильные и трендовые джинсы готовы дарить вам комфорт и красоту.

Фото buro247