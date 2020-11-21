Как переделать старые джинсы в трендовую вещь гардероба за 15 минут: простая инструкция
Надоели старые и немодные джинсы? Не знаете, как исправить незначительные повреждения на старых протертых штанах? Хотите трендовые брюки в свой повседневный гардероб? Тогда не спешите выбрасывать старые изношенные штаны и быстро бежать в магазин за новыми.
У вас есть возможность сделать из старых джинсов новую актуальную одежду, которая подойдет к любому образу, сообщает buro247.
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Процесс реконструкции старых джинсов в новые займет у вас всего 15 минут.
Для начала вам понадобятся:
- джинсы, которые требуют новых деталей;
- ножницы;
- распарыватель швов;
- игла;
- нити;
- булавка.
Этапы перевоплощения
1. На первом этапе нужно распарывать петли, в которые мы засовываем ремень. Распарывать нужно только снизу у обоих карманов брюк.
2. Теперь аккуратно отрезаем видимую часть кармана. Отрезать нужно только до пояса, подкладку при этом не повреждаем.
Фото buro247
3. Внутреннюю и внешнюю часть кармана аккуратно сшиваем нитками соответствующего цвета. Отрезанная часть кармана нам теперь не понадобится.
Фото buro247.
4. Таким же образом аккуратно зашиваем пояс и закрепляем к нему петлю для ремня.
Фото buro247
Ну вот и все – стильные и трендовые джинсы готовы дарить вам комфорт и красоту.
Фото buro247
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