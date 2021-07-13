Збираємося в похід: 9 речей, з якими вас не злякає жодна несподіванка
Джерело:24 канал
Літо – чудова пора для подорожей. Багато хто їде підкорювати гірські вершини й милуватися надзвичайними краєвидами. Та головне, що треба зробити, перш ніж вирушити за яскравими враженнями, – узяти із собою все необхідне.
І ми вам у цьому допоможемо. Отже, збираймо рюкзак – і в подорож!
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Непромокальні сірники
Занурте кожен сірник у віск або парафін. Просушіть, складіть в контейнер або пакет. Такі сірники можуть годинами плавати у воді та вийти з неї сухими. Не забудьте покрити парафіном смужку з сіркою.
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Розпалювач
Картопляні чипси спалахують від іскри, як сухі тріски. Все тому, що в чипсах дуже багато олії.
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Сіль і перець
Сіль, цукор і спеції перед походом можна упакувати в порційні вакуум-контейнери.
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Для великих компаній
В цьому випадку для зберігання солі та спецій більше підійдуть коробочки від тік-так. Компактне і зручне сховище. І не тільки для спецій.
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Воскова крейда
Чи знаєте ви, що звичайна воскова крейда горить не менше пів години? Візьміть в дорогу упаковку. Місця багато не займають, а свічки можуть замінити.
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Водонепроникне взуття
Взуття перед походом можна перетворити в водонепроникне. Гарненько натріть його воском і прогрійте гарячим струменем повітря, щоб віск розплавився. Тепер ноги будуть сухі.
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Подушка з речей
Досить купити кілька тропічних мішків або сумок. Перед ночівлею сумка набивається речами й перетворюється в м'яку затишну подушку.
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Правильний рушник
Гігієну в поході ніхто не скасовував. Ось тільки сохнуть рушники довго і важать непристойно багато. Беріть в подорож рушник з мікрофібри. Тонкий, відмінно вбирає вологу і швидко висихає – ідеально.
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Ложки з пляшки
Воду в пляшках напевно з собою берете? Так ось, з кожної пластикової пляшки можна вирізати як мінімум п'ять глибоких ложок для супу, з десяток плоских ложок для каш і кілька вилок. Варто лише мати ніж.
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