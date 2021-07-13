Збираємося в похід: 9 речей, з якими вас не злякає жодна несподіванка

13 липня 2021 , 19:20
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Джерело:

24 канал

Літо – чудова пора для подорожей. Багато хто їде підкорювати гірські вершини й милуватися надзвичайними краєвидами. Та головне, що треба зробити, перш ніж вирушити за яскравими враженнями, – узяти із собою все необхідне.

І ми вам у цьому допоможемо. Отже, збираймо рюкзак – і в подорож!

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Непромокальні сірники

Занурте кожен сірник у віск або парафін. Просушіть, складіть в контейнер або пакет. Такі сірники можуть годинами плавати у воді та вийти з неї сухими. Не забудьте покрити парафіном смужку з сіркою.


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Розпалювач

Картопляні чипси спалахують від іскри, як сухі тріски. Все тому, що в чипсах дуже багато олії.


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Сіль і перець

Сіль, цукор і спеції перед походом можна упакувати в порційні вакуум-контейнери.


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Для великих компаній

В цьому випадку для зберігання солі та спецій більше підійдуть коробочки від тік-так. Компактне і зручне сховище. І не тільки для спецій.


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Гарна компанія та коктейль із Zubrowka – ідеальна комбінація для вдало проведеного часу.

Воскова крейда

Чи знаєте ви, що звичайна воскова крейда горить не менше пів години? Візьміть в дорогу упаковку. Місця багато не займають, а свічки можуть замінити.


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Водонепроникне взуття

Взуття перед походом можна перетворити в водонепроникне. Гарненько натріть його воском і прогрійте гарячим струменем повітря, щоб віск розплавився. Тепер ноги будуть сухі.


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Подушка з речей

Досить купити кілька тропічних мішків або сумок. Перед ночівлею сумка набивається речами й перетворюється в м'яку затишну подушку.


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Правильний рушник

Гігієну в поході ніхто не скасовував. Ось тільки сохнуть рушники довго і важать непристойно багато. Беріть в подорож рушник з мікрофібри. Тонкий, відмінно вбирає вологу і швидко висихає – ідеально.


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Ложки з пляшки

Воду в пляшках напевно з собою берете? Так ось, з кожної пластикової пляшки можна вирізати як мінімум п'ять глибоких ложок для супу, з десяток плоских ложок для каш і кілька вилок. Варто лише мати ніж.


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Автор: Ірина Бевза