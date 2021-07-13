И мы вам в этом поможем. Так что собираем рюкзак – и в путь!
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Непромокаемые спички
Окуните каждую спичку в воск или парафин. Просушите, сложите в контейнер или пакет. Такие спички могут часами плавать в воде и выйти из нее сухими. Не забудьте покрыть парафином полоску с серой.
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Разжигатель
Картофельные чипсы вспыхивают от искры, как сухие щепки. Все потому, что в чипсах очень много масла.
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Соль и перец
Соль, сахар и специи перед походом можно упаковать в порционные вакуум-контейнеры.
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Для крупных компаний
В этом случае для хранения соли и специй больше подойдут коробочки от тик-так. Компактное и удобное хранилище. И не только для специй.
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Восковые мелки
Знаете ли вы, что обычный восковой мел горит не меньше полчаса? Возьмите в дорогу упаковку. Места много не занимают, а свечи могут заменить.
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Водонепроницаемая обувь
Обувь перед походом можно превратить в водонепроницаемую. Хорошенько натрите ее воском и прогрейте горячей струей воздуха, чтобы воск расплавился. Теперь ноги будут сухие.
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Подушка из вещей
Достаточно купить пару тропических мешков или сумок. Перед ночевкой сумка набивается вещами и превращается в мягкую уютную подушку.
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Правильное полотенце
Гигиену в походе никто не отменял. Вот только сохнут полотенца долго и весят неприлично много. Берите в путешествие полотенце из микрофибры. Тонкое, отлично впитывает и быстро высыхает – идеально.
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Ложки из бутылки
Воду в бутылках наверное с собой берете? Так вот, из каждой пластиковой бутылки можно вырезать как минимум пять глубоких ложек для супа, с десяток плоских ложек для каш и несколько вилок. Нужно только иметь нож.
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