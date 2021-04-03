11 увлекательных фото, сделанных в нужный момент
В любой момент что-то может случиться вокруг нас. Поэтому стоит успеть зафиксировать все. Ведь может получиться яркий снимок, который останется вам на всю жизнь.
Источник:Boredpanda
Мы подготовили снимки, которые зафиксированы случайно. Они действительно впечатляют.
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Если вылезть, то сразу на голову
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Мой друг об этом еще не знает
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Ох, и вспомнили детство, правда, я ничего не помню из-за сотрясения
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