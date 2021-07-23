Як зекономити на весіллі: ідеї ефектного декору, на який ви витратите мізерну суму

Кожне святкування потребує ретельної підготовки, а особливо весілля. Вагоме місце у списку справ молодят займають саме весільні декорації.

Ви можете скористатись послугами спеціальних агенцій, або ж прикрасити простір власноруч та неабияк зекономити. Ідеї 24 розповідають, як створити весільні декорації своїми руками.

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Ідеї весільного декору

Таку фотозону створити дуже легко. Наріжте папір пів колами та складіть у маленькі конуси. Закріпіть фігурки на нитці, і готово.



Створіть фотозону з паперових конусів / Фото Pinterest

Ніжна лаванда стане чудовою окрасою весільного залу. Обгорніть стільці клаптиком фатину та додайте кілька гілочок фіолетової рослини.



Прикрасьте стільці лавандою і фатином / Фото Deavita

Гарні весільні фото можна зробити навіть на фоні сіна. Прикрасьте його квітками, і світлини вийдуть просто неймовірні.



Навіть звичайне сіно можна перетворити у фон для фото / Фото Pinterest

Ще одна ідея фотозони для святкування. Вона додасть особливості цьому дню, адже створена з пам'ятних спільних світлин.

Створіть для друзів несподіванку, влаштуйте вечір теплих спогадів та найкращих вражень. А для настрою приготуйте смачні коктейлі із– незабутній вечір вам гарантований.



Мила фотозона зі спільних світлин / Фото Pinterest

Ви будете здивовані, але такі чудові декорації можна створити самостійно. Для цього вам знадобиться картон, фатин та нитка. Виріжте коло з картону та зробіть дірку всередині. Обмотайте основу фатином та розріжте краї ножицями. Зв'яжіть тканину ниткою і закріпіть.



Стильні декорації з фатину / Фото Pinterest



Для таких кульок вам знадобиться фатин, картон та нитка / Фото Pinterest

Під час організації весілля не варто забувати про декорування столів. Це дуже легко зробити за допомогою старих скляних пляшок. Пофарбуйте тару у золотий чи інший колір, заповніть водою та використовуйте у якості маленьких ваз для квітів.



Старі пляшки можна перетворити у милі вази / Фото Pinterest

Зі старих пляшок можна також створити стильні свічники, і навіть не потрібно їх фарбувати для цього. Просто придбайте свічку потрібного розміру і просуньте у горлечко пляшки.



З пляшок можна легко зробити свічники / Фото Pinterest

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Для створення цього декору за 5 хвилин вам знадобиться мотузка та смужки фатину. Закріпіть основу та зав'яжіть на ній клаптики тканини.



З фатину і мотузки можна зробити чудовий декор / Фото Pinterest

Ніхто не повірить, що ви створили цю фотозону власноруч. Підготуйте металеве кільце, стрічки, фото та кілька живих квіток.



Ця деталь точно стане окрасою вашого свята / Фото Pinterest

Драбина може стати дуже універсальною прикрасою. Здивовані? Лише гляньте на декорації, які можна створити за допомогою цього предмету.



Драбина може стати чудовою окрасою / Фото Pinterest



Прикрасьте драбину квітами / Фото Pinterest



З драбини можна зробити стильний план розсадження гостей / Фото Pinterest



Створити місце для десертів можна з драбини / Фото Pinterest