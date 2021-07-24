Вы можете воспользоваться услугами специальных агентств, или же украсить пространство собственноручно и изрядно сэкономить. Идеи 24 рассказывают, как создать свадебные декорации своими руками.

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Идеи свадебного декора

Такую фотозону создать очень легко. Нарежьте бумагу полукругом и сложите в маленькие конусы. Закрепите фигурки на нитке, и готово.



Создайте фотозону из бумажных конусов / Фото Pinterest

Нежная лаванда станет прекрасным украшением свадебного зала. Оберните стулья клочком фатина и добавьте несколько веточек фиолетового растения.



Украсьте стулья лавандой и фатином / Фото Deavita

Хорошие свадебные фото можно сделать даже на фоне сена. Украсьте его цветами, и фотографии получатся просто невероятные.



Даже обычное сено можно превратить в фон для фото / Фото Pinterest

Создайте для друзей неожиданность, устройте вечер теплых воспоминаний и лучших впечатлений. А для настроения приготовьте вкусные коктейли с Soplica – незабываемый вечер вам гарантирован.

Еще одна идея фотозони для празднования. Она придаст особенности этому дню, ведь создана из памятных совместных фотографий.



Милая фотозона из общих фотографий / Фото Pinterest

Вы будете удивлены, но такие замечательные декорации можно создать самостоятельно. Для этого вам понадобится картон, фатин и нить. Вырежьте круг из картона и сделайте дырку внутри. Обмотайте основу фатином и разрежьте края ножницами. Свяжите ткань нитью и закрепите.



Стильные декорации из фатина / Фото Pinterest



Для таких шариков вам понадобится фатин, картон и нить / Фото Pinterest

При организации свадьбы не стоит забывать о декорировании столов. Это очень легко сделать с помощью старых стеклянных бутылок. Покрасьте тару в золотой или иной цвет, заполните водой и используйте в качестве маленьких ваз для цветов.



Старые бутылки можно превратить в милые вазы / Фото Pinterest

Из старых бутылок можно создать стильные подсвечники и даже не нужно их красить для этого. Просто приобретите свечу нужного размера и просуньте в горлышко бутылки.



С бутылок можно легко сделать подсвечники / Фото Pinterest

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Для создания этого декора за 5 минут вам понадобится веревка и полоски фатина. Закрепите основу и завяжите на ней клочки ткани.



С фатина и веревки можно сделать великолепный декор / Фото Pinterest

Никто не поверит, что вы создали эту фотозону самостоятельно. Подготовьте металлическое кольцо, ленты, фото и несколько живых цветов.



Эта деталь точно станет украшением вашего праздника / Фото Pinterest

Лестница может стать очень универсальным украшением. Удивлены? Только взгляните на декорации, которые можно создать с помощью этого предмета.



Лестница может стать прекрасным украшением / Фото Pinterest



Украсьте лестницу цветами / Фото Pinterest



С лестницы можно сделать стильный план рассадки гостей / Фото Pinterest