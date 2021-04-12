Трапляється, що ви маєте класний товар, даєте якісну рекламу, а покупців – кіт наплакав. У такому випадку не радимо чекати погожої днини. Почніть просувати свою продукцію одразу кількома каналами.

Пропонуємо вам понад 50 способів, як залучити більше клієнтів. Оберіть із них ті, що вам найбільше підходять, – з урахуванням своїх можливостей, зокрема фінансових. Читайте також: Чому варто розпочати бізнес під час кризи: 5 вагомих причин 1. Сайт із якісним візуальним контентом 2. Професійна тизерна реклама 3. Реклама за допомогою СPA-мереж (системи, які пропонують рекламодавцям оплачувати суто дію користувачів: покупку, реєстрацію, заповнення анкет тощо) 4. Креативна реклама в соцмережах Реклама в соцмережах збільшує кількість продажів / Фото Webprofit 5. Банери з ефективними рекламами на різних сайтах 6. Створити та розповсюдити рекламні флаєри чи іншу друковану рекламу 7. Влаштувати акцію "Подарунок другові" 8. Створити контекстну рекламу 9. Оформити групи чи спільноти в різних соцмережах 10. Партнерські програми 11. Форма підписки на своєму сайті 12. Створити канал компанії на YouTube Створення власного каналу на YouTube збільшить кількість продажів / Фото Ukrinform 13. Запустити рекламу на YouTube 14. Створити масштабну акцію на "товар-локомотив" 15. Провести лотерею 16. Використати партнерські флаєри для суміжної аудиторії 17. Створити купонатори Купони на знижку допомагають збільшити прибуток / Фото Botsib 18. Для збільшення продажів можна взяти якісний товар у кредит 19. Організувати безплатний інформаційний продукт, який допоможе отримати контакти різних потенційних клієнтів 20. Провести реальний семінар / конференцію / презентацію товару чи послуги 21. Провести розпродажу 22. Знайти дилера 23. Холодні дзвінки (тобто рекламні дзвінки до потенційних клієнтів, які здійснюються для налагодження співпраці з ними). 24. Участь у різних виставках 25. Відкрити представництво 26. Створення білбордів 3D-білборд LEGO / Фото Lifehacker Цікаво: 5 найпоширеніших помилок стартаперів 27. Створення оригінальних штендерів 28. Рекламний блок у ЗМІ 29. ТВ-реклама у телевізійній стрічці 30. Виступ на радіо у ролі експерта з прихованою (або ні) рекламою 31. Електронні дошки оголошень 32. Виступити у ролі гостя-експерта на конференції 33. Роздача тестових варіантів товару Роздача тестових варіантів товару точно приверне увагу клієнтів / Фото 1btl 34. Класна система мотивації для менеджерів 35. SEO-оптимізація (оптимізація сайту під певні запити пошукових систем) 36. Реклама на асфальті 37. Розсилка СМС-повідомлень 38. Поштова розсилка 39. Дзвінки старим клієнтам Нагадайте про себе давнім клієнтам / Фото Mtrening 40. Влаштувати онлайн-семінар 41. Попросити відгуки в постійних клієнтів 42. Влаштувати лотерею на виставці 43. Скористатися сервісом вірусних рекомендацій 44. Статті у популярних ЗМІ з рекламним матеріалом 45. Телевізійний рекламний ролик 46. Реклама на радіо Реклама на радіо здатна збільшити кількість клієнтів / Фото Realnoevremya 47. Креативна реклама в ТЦ 48. Якісні рекламні матеріали для маршруток, таксі, метро тощо 49. Програма лояльності для клієнтів 50. Розклеювання друкованої продукції на дошках оголошень 51. Написання скриптів для менеджерів Завдяки скриптам менеджери зможуть продавати значно більше / Фото Freepik