Как увеличить количество продаж: 50+ универсальных идей
Бывает, что вы предлагаете классный товар, даете качественную рекламу, а покупателей – кот наплакал. В таком случае не советуем ждать у моря погоды. Начните продвигать свою продукцию сразу по нескольким каналам.
Источник:24 канал
Предлагаем вам более 50 способов, как привлечь больше клиентов. Выберите из них те, что вам подходят больше всего, – с учетом своих возможностей, в частности финансовых.
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1. Создание сайта с качественным визуальным контентом
2. Профессиональная тизерная реклама
3. СPA-сети (системы, которые предлагают рекламодателям оплачивать сугубо действие пользователей: покупку, регистрацию, заполнение анкет и т. д.)
4. Креативная реклама в соцсетях
Реклама в соцсетях увеличивает количество продаж / Фото Webprofit
5. Баннеры с эффективными объявлениями на разных сайтах
6. Создать и распространить рекламные флаера или иную печатную рекламу
7. Устроить акцию "Подарок другу"
8. Создать контекстную рекламу
9. Оформить группы или сообщества в различных соцсетях
10. Партнерские программы
11. Форма подписки на своем сайте
12. Создать канал компании на YouTube
Создание собственного канала на YouTube увеличит количество продаж / Фото Ukrinform
13. Запустить рекламу на YouTube
14. Создать масштабную акцию на "товар-локомотив"
15. Провести лотерею
16. Использовать партнерские флаера для смежной аудитории
17. Создать купонаторы
Купоны на скидку помогают увеличить прибыль / Фото Botsib
18. Для увеличения продаж можно взять качественный товар в кредит
19. Организовать бесплатный информационный продукт, который поможет получить контакты различных потенциальных клиентов
20. Провести реальный семинар / конференцию / презентацию товара или услуги
21. Провести распродажи
22. Найти дилера
23. Холодные звонки (то есть рекламные звонки потенциальным клиентам, которые осуществляются для налаживания сотрудничества с ними).
24. Участие в различных выставках
25. Открыть представительство
26. Создание билбордов
3D-билборд LEGO / Фото Lifehacker
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27. Создание оригинальных штендеров
28. Рекламный блок в СМИ
29. ТВ-реклама в телевизионной ленте
30. Выступление на радио в роли эксперта со скрытой (или нет) рекламой
31. Электронные доски объявлений
32. Выступить в роли гостья-эксперта на конференции
33. Раздача тестовых вариантов товара (пробников)
Раздача тестовых вариантов товара точно привлечет внимание клиентов / Фото 1btl
34. Классная система мотивации для менеджеров
35. SEO-оптимизация (оптимизация сайта под определенные запросы поисковых систем)
36. Реклама на асфальте
37. Рассылка СМС-сообщений
38. Почтовая рассылка
39. Звонки старым клиентам
Напомните о себе давним клиентам / Фото Mtrening
40. Устроить онлайн-семинар
41. Попросить отзывы в постоянных клиентов
42. Устроить лотерею на выставке
43. Воспользоваться сервисом вирусных рекомендаций
44. Статьи в популярных СМИ с рекламным материалом
45. Телевизионный рекламный ролик
46. Реклама на радио
Реклама на радио способна увеличить количество клиентов / Фото Realnoevremya
47. Креативная реклама в ТЦ
48. Качественные рекламные материалы для маршруток, такси, метро и т. д.
49. Программа лояльности для клиентов
50. Расклейка печатной продукции на досках объявлений
51. Написание скриптов для менеджеров
Благодаря скриптам менеджеры смогут продавать гораздо больше / Фото Freepik
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