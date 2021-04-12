Бывает, что вы предлагаете классный товар, даете качественную рекламу, а покупателей – кот наплакал. В таком случае не советуем ждать у моря погоды. Начните продвигать свою продукцию сразу по нескольким каналам.

Предлагаем вам более 50 способов, как привлечь больше клиентов. Выберите из них те, что вам подходят больше всего, – с учетом своих возможностей, в частности финансовых. Читайте также: Почему стоит начать бизнес во время кризиса: 5 веских причин 1. Создание сайта с качественным визуальным контентом 2. Профессиональная тизерная реклама 3. СPA-сети (системы, которые предлагают рекламодателям оплачивать сугубо действие пользователей: покупку, регистрацию, заполнение анкет и т. д.) 4. Креативная реклама в соцсетях Реклама в соцсетях увеличивает количество продаж / Фото Webprofit 5. Баннеры с эффективными объявлениями на разных сайтах 6. Создать и распространить рекламные флаера или иную печатную рекламу 7. Устроить акцию "Подарок другу" 8. Создать контекстную рекламу 9. Оформить группы или сообщества в различных соцсетях 10. Партнерские программы 11. Форма подписки на своем сайте 12. Создать канал компании на YouTube Создание собственного канала на YouTube увеличит количество продаж / Фото Ukrinform 13. Запустить рекламу на YouTube 14. Создать масштабную акцию на "товар-локомотив" 15. Провести лотерею 16. Использовать партнерские флаера для смежной аудитории 17. Создать купонаторы Купоны на скидку помогают увеличить прибыль / Фото Botsib 18. Для увеличения продаж можно взять качественный товар в кредит 19. Организовать бесплатный информационный продукт, который поможет получить контакты различных потенциальных клиентов 20. Провести реальный семинар / конференцию / презентацию товара или услуги 21. Провести распродажи 22. Найти дилера 23. Холодные звонки (то есть рекламные звонки потенциальным клиентам, которые осуществляются для налаживания сотрудничества с ними). 24. Участие в различных выставках 25. Открыть представительство 26. Создание билбордов 3D-билборд LEGO / Фото Lifehacker Интересно: 5 самых распространенных ошибок стартаперов 27. Создание оригинальных штендеров 28. Рекламный блок в СМИ 29. ТВ-реклама в телевизионной ленте 30. Выступление на радио в роли эксперта со скрытой (или нет) рекламой 31. Электронные доски объявлений 32. Выступить в роли гостья-эксперта на конференции 33. Раздача тестовых вариантов товара (пробников) Раздача тестовых вариантов товара точно привлечет внимание клиентов / Фото 1btl 34. Классная система мотивации для менеджеров 35. SEO-оптимизация (оптимизация сайта под определенные запросы поисковых систем) 36. Реклама на асфальте 37. Рассылка СМС-сообщений 38. Почтовая рассылка 39. Звонки старым клиентам Напомните о себе давним клиентам / Фото Mtrening 40. Устроить онлайн-семинар 41. Попросить отзывы в постоянных клиентов 42. Устроить лотерею на выставке 43. Воспользоваться сервисом вирусных рекомендаций 44. Статьи в популярных СМИ с рекламным материалом 45. Телевизионный рекламный ролик 46. ​​Реклама на радио Реклама на радио способна увеличить количество клиентов / Фото Realnoevremya 47. Креативная реклама в ТЦ 48. Качественные рекламные материалы для маршруток, такси, метро и т. д. 49. Программа лояльности для клиентов 50. Расклейка печатной продукции на досках объявлений 51. Написание скриптов для менеджеров Благодаря скриптам менеджеры смогут продавать гораздо больше / Фото Freepik