На старті проєкту особливо важливо уникати банальних і через це ще прикріших помилок, які обов’язково загальмують його розвиток або й зовсім занапастять. Тож від самого початку вся команда має зосередитись на головному. Чітка мета, чіткі домовленості, рішучість – при адекватному сприйнятті ринку – убережуть вашу справу від поразки.

Як правило, на початку розвитку бізнесу усі керівники допускають однакові помилки. Це пов'язано з некомпетентністю або з погано підібраною командою професіоналів.

Читайте також: 5 основних причин провалу бізнесу

Нечітко сформульована мета

Для того, щоб розвивати бізнес, потрібно ще на старті чітко сформулювати мету компанії та бізнесу. Краще відмовитися від думки про те, що з часом стане зрозуміло, чого хоче клієнт та як зробити так, щоб догодити йому. Це все так, але тільки чітко сформульована мета на початку створення компанії допоможе уникнути проблем та непередбачуваних обставин у процесі розвитку бізнесу.

Фото eatsleepworkrepeat

Відсутність плану дій

Обов'язково потрібно розписувати план дій, обов'язки кожного керівника певного відділу та визначати людину, яка відповідальна за ту чи іншу роботу.

Цікаво: 5 міфів про стратегію в компанії

Неякісна оцінка ринку

На початку відкриття стартапу потрібно уважно вивчити ринок та пропозиції конкурентів. Тільки після цього варто визначити реальну потребу споживачів і доцільність створення того чи іншого продукту.

Фото booking

Занадто довгий вихід на ринок

Якщо ви вже змогли перевірити ідею потенційними споживачами, ваш ринок вільний від продуктів-аналогів, і ваша інформаційна база готова для розробки – не зволікайте. Одразу давайте про себе знати, адже здебільшого інноваційні продукти надзвичайно швидко розвиваються і набувають конкурентів.

Відсутність домовленостей

Досить часто деякі працівники, які на старті створення компанії були в команді, переходять працювати до конкурентів або взагалі створюють іншу фірму. Саме тому вкрай важливо обговорити всі нюанси з командою ще на початку створення стартапу.

Фото new-retail