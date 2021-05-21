Що робити, щоб їжа довше залишалася гарячою: кулінарні лайфхаки

Ви вже наготували смачних страв, а гості досі в дорозі? Не біда! Завдяки нашим порадам запізнення не завадить їм насолодитися соковитим м’ясом, випічкою та іншими гарячими смаколиками.

Все блюда будут как только что из духовки, даже если у вас нет микроволновки.

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Гаряча їжа вдома

Якщо вам потрібно зберегти страви гарячими максимально тривалий час, ви можете скористатися будь-яким зручним способом.

Режим "Підігрів" у мультиварці

Якщо у вас є мультиварка, відправте у ємність вашу страву й увімкніть режим підігріву. Такий спосіб не тривалий, тому ви повинні врахувати той факт, що в процесі нагрівання чаші їжа може ще доготовлюватися.

Будь-які страви можна підігріти у мультиварці / Фото Homeasking

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Водяна баня

Найдавніший та найпримітивніший спосіб, задля якого знадобиться каструля з водою. Її потрібно поставити на вогонь. Над парою, яка з’явиться у результаті нагрівання води ставимо тарілку (чи сковорідку) зі стравою. Завдяки цьому ваша страва нагріється. У процесі періодично перемішуйте страву і доливайте воду в каструлю.

Духовка

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Температуру будь-яких страв можна підтримувати в духовці. Для цього її розігріваємо до 90 градусів, а потім відправляємо туди страву. Періодично перевіряємо за допомогою кухонного термометра температуру страви. Вона не повинна бути нижчою за 60 градусів. За потреби температурний режим у духовці можна трішки збільшити, але при цьому уважно слідкувати за станом приготовленої їжі.

У духовці можна зберегти страви гарячими / Фото Gastronom

Гаряча їжа в подорожі

Якщо потрібно зберегти гарячими страви буквально декілька хвилин, ви можете нагріти тарілку у мікрохвильовці впродовж 30 секунд. Або ж поставити посуд на декілька хвилин у духовку, розігріту до 60-90 градусів.

Під час поїздки часом ми хочемо скуштувати смачну домашню їжу. Для таких випадків варто використовувати термоси, термосумки, контейнери з підігрівом або ланч бокси, обгорнені фольгою. Вона буде затримувати холодну температуру, тому страви трохи довше будуть гарячими.

Для подорожей краще придбати термопосуд / Фото Comfy