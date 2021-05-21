Эти лайфхаки помогут сохранить пищу горячей длительное время в случае, если у вас нет микроволновки. Благодаря этому вы и ваши гости будете сытыми и счастливыми.

Читайте также: 10 классных лайфхаков с пищевой пленкой, о которых вы даже не догадывались

Горячая еда дома

Если вам нужно сохранить блюда горячими максимально длительное время, вы можете воспользоваться любым удобным способом.

Режим "Подогрев" в мультиварке

Если у вас есть мультиварка, отправьте в емкость ваше блюдо и включите режим подогрева. Такой способ не длительный, поэтому вы должны учесть тот факт, что в процессе нагрева чаши пища может еще доготавливаться.

Любые блюда можно подогреть в мультиварке / Фото Homeasking

Интересно: Позаботьтесь о безопасности и здоровье: посуда и еда, которые нельзя нагревать в микроволновке

Водяная баня

Древнейший и самый примитивный способ, для которого понадобится кастрюля с водой. Ее нужно поставить на огонь. Над парой, которая появится в результате нагрева воды ставим тарелку (или сковороду) с блюдом. Благодаря этому ваше блюдо нагреется. В процессе периодически перемешивайте еду и доливайте воду в кастрюлю.

Не ждите хорошее настроение. Создайте его самостоятельно, пригласив друзей на коктейль с Zubrowka Rose.

Духовка

Температуру любых блюд можно поддерживать в духовке. Для этого ее разогреваем до 90 градусов, а затем отправляем туда еду. Периодически проверяем с помощью кухонного термометра температуру блюда. Она не должна быть ниже 60 градусов. При необходимости температурный режим в духовке можно немного увеличить, но при этом внимательно следить за состоянием приготовленной пищи.

В духовке можно сохранить блюда горячими / Фото Gastronom

Если нужно сохранить горячими блюда буквально несколько минут, вы можете нагреть тарелку в микроволновке в течение 30 секунд. Или же поставить посуду на несколько минут в духовку, разогретую до 60-90 градусов.

Горячая еда в путешествии

Во время поездки иногда мы хотим попробовать вкусную домашнюю еду. Для таких случаев следует использовать термосы, термосумки, контейнеры с подогревом или ланчбоксы, обернутые фольгой. Она будет задерживать холодную температуру, поэтому блюда немного дольше будут горячими.

Для путешествий лучше приобрести термопосуду / Фото Comfy