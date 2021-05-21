Эти лайфхаки помогут сохранить пищу горячей длительное время в случае, если у вас нет микроволновки. Благодаря этому вы и ваши гости будете сытыми и счастливыми.
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Горячая еда дома
Если вам нужно сохранить блюда горячими максимально длительное время, вы можете воспользоваться любым удобным способом.
Режим "Подогрев" в мультиварке
Если у вас есть мультиварка, отправьте в емкость ваше блюдо и включите режим подогрева. Такой способ не длительный, поэтому вы должны учесть тот факт, что в процессе нагрева чаши пища может еще доготавливаться.
Любые блюда можно подогреть в мультиварке / Фото Homeasking
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Водяная баня
Древнейший и самый примитивный способ, для которого понадобится кастрюля с водой. Ее нужно поставить на огонь. Над парой, которая появится в результате нагрева воды ставим тарелку (или сковороду) с блюдом. Благодаря этому ваше блюдо нагреется. В процессе периодически перемешивайте еду и доливайте воду в кастрюлю.
Духовка
Температуру любых блюд можно поддерживать в духовке. Для этого ее разогреваем до 90 градусов, а затем отправляем туда еду. Периодически проверяем с помощью кухонного термометра температуру блюда. Она не должна быть ниже 60 градусов. При необходимости температурный режим в духовке можно немного увеличить, но при этом внимательно следить за состоянием приготовленной пищи.
В духовке можно сохранить блюда горячими / Фото Gastronom
Горячая еда в путешествии
Во время поездки иногда мы хотим попробовать вкусную домашнюю еду. Для таких случаев следует использовать термосы, термосумки, контейнеры с подогревом или ланчбоксы, обернутые фольгой. Она будет задерживать холодную температуру, поэтому блюда немного дольше будут горячими.
Для путешествий лучше приобрести термопосуду / Фото Comfy