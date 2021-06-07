Як за 5 секунд почистити варену картоплю: корисний секрет із відео

Зварили картоплю, а чистити її бракує часу? Щоб не лишитися голодним і не попекти всі пальці, поспіхом знімаючи з гарячих бульбин лушпиння, ловіть чудовий лайфхак!

Розповідаємо, як за лічені секунди почистити варену картоплю, зберігши пальці від опіків.

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Щоб швидко та без травм почистити варену картоплю, не знадобиться навіть ніж. Потрібні будуть лише глибока миска, кубики льоду та вода.

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Отже, якщо у вас немає можливості почекати, поки картопля трішки охолоне, очистьте її в оригінальний спосіб.

У глибоку миску влийте крижану воду, додайте кубики льоду. Після цього в отриманий вміст занурюйте гарячу картоплину на декілька секунд.

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Порахувавши буквально до 5, картоплину варто дістати й двома руками "стягнути" шкірку буквально одним рухом.

Як швидко почистити варену картоплю від шкірки дивіться у відео: