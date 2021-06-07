Розповідаємо, як за лічені секунди почистити варену картоплю, зберігши пальці від опіків.
Читайте також Оригінал проти підробки: на що звертати увагу при покупці алкоголю
Щоб швидко та без травм почистити варену картоплю, не знадобиться навіть ніж. Потрібні будуть лише глибока миска, кубики льоду та вода.
Отже, якщо у вас немає можливості почекати, поки картопля трішки охолоне, очистьте її в оригінальний спосіб.
У глибоку миску влийте крижану воду, додайте кубики льоду. Після цього в отриманий вміст занурюйте гарячу картоплину на декілька секунд.
Цікаво Як почистити манго за допомогою склянки: оригінальний лайфхак із відео
Порахувавши буквально до 5, картоплину варто дістати й двома руками "стягнути" шкірку буквально одним рухом.
Як швидко почистити варену картоплю від шкірки дивіться у відео: