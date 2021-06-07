Рассказываем, как за считаные секунды очистить вареную картошку, сохранив пальцы от ожогов.

Читайте также Оригинал против подделки: на что обращать внимание при покупке алкоголя

Чтобы быстро и без травм очистить вареный картофель, не понадобится даже нож. Нужны будут лишь глубокая миска, кубики льда и вода.

Секрет хорошего настроения прост! Пригласите лучших друзей, возьмите Zubrowka Rose, тоник, лед и замиксуйте хорошее настроение!

Итак, если у вас нет возможности подождать, пока картофель немного остынет, очистите его оригинальным способом.

В глубокую миску влейте ледяную воду, добавьте кубики льда. После этого в полученное содержание нужно погружать горячую картофелину на несколько секунд.

Интересно Как почистить манго с помощью стакана: оригинальный лайфхак с видео

Посчитав буквально до 5, картофелину стоит достать и двумя руками "снять" кожуру буквально одним движением.

Как быстро почистить вареный картофель от кожуры смотрите в видео: