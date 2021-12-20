Лише два рухи: як за 2 хвилини зняти напругу у шиї за допомогою тенісного м'ячика

Робота за комп'ютером – це майже завжди неправильне положення спини та витягнута вперед голова. Результат – у кінці дня відчувається важкість у шиї. Як розслабити м'язи, дивіться далі на відео.

Тренер Кирило Торос показав простий спосіб, який допоможе позбутися напруги та болю у шиї. Усе, що для цього вам знадобиться, – тенісний м'ячик та 2 хвилини вільного часу. З цими вправами ви забудете про важкість у м'язах після робочого дня.

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Як зняти напругу у шиї

Знайдіть потиличні горбики по обидва боки від хребта. По 20 секунд круговими рухами промасажуйте їх тенісним м'ячиком. Зафіксуйте тенісний м'ячик між головою та стіною. Впродовж 1 хвилини обережно виконуйте повороти голови вправо та вліво.

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Під час масажу ви можете відчути точки, у яких напруга м'язів є особливо сильною. Вони відчуватимуться як тугі грудочки, натискати на які м'ячем досить неприємно. Добре пропрацюйте ці зони, поки м'язи не стануть м'якими.

Не розпрацьовуйте шию по центру, безпосередньо над хребтом, масажуйте м'ячиком м'язи шиї по обидва боки від нього. Не робіть різких рухів!

Текст публікації Кирила Тороса:

Забудь про напругу у шиї!

Усього два рухи і ти відчуєш легкість. Я все більше дивуюся, чого можна досягти, використовуючи простий тенісний м'ячик!