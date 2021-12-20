Тренер Кирилл Торос показал простой способ, который поможет избавиться от напряжения и боли в шее. Все, что вам понадобится, – теннисный мячик и 2 минуты свободного времени. С этими упражнениями вы забудете о тяжести в мышцах после рабочего дня.
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Как снять напряжение в шее
- Найдите затылочные бугорки с обеих сторон от позвоночника. По 20 секунд круговыми движениями промассируйте их теннисным мячиком.
- Зафиксируйте теннисный мяч между головой и стеной. В течение 1 минуты аккуратно выполняйте повороты головы вправо и влево.
Во время массажа вы можете почувствовать точки, в которых напряжение мышц особенно сильно. Они будут ощущаться как тугие комочки, нажимать на которые достаточно неприятно. Хорошо проработайте эти зоны, пока мышцы не станут мягкими.
Текст публикации Кирилла Тороса:
Забудь о напряжении в шее!
Всего два движения и ты почувствуешь легкость. Я все больше удивляюсь, чего можно добиться, используя простой теннисный мячик!