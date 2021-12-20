Тренер Кирило Торос показав простий спосіб, який допоможе позбутися напруги та болю у шиї. Усе, що для цього вам знадобиться, – тенісний м'ячик та 2 хвилини вільного часу. З цими вправами ви забудете про важкість у м'язах після робочого дня.
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Як зняти напругу у шиї
- Знайдіть потиличні горбики по обидва боки від хребта. По 20 секунд круговими рухами промасажуйте їх тенісним м'ячиком.
- Зафіксуйте тенісний м'ячик між головою та стіною. Впродовж 1 хвилини обережно виконуйте повороти голови вправо та вліво.
Під час масажу ви можете відчути точки, у яких напруга м'язів є особливо сильною. Вони відчуватимуться як тугі грудочки, натискати на які м'ячем досить неприємно. Добре пропрацюйте ці зони, поки м'язи не стануть м'якими.
Текст публікації Кирила Тороса:
Забудь про напругу у шиї!
Усього два рухи і ти відчуєш легкість. Я все більше дивуюся, чого можна досягти, використовуючи простий тенісний м'ячик!