Як швидко просмикнути шнурок в штани чи кофту: покрокова інструкція

У спортивному та домашньому одязі вздовж талїї, горловини, по низу штанів та рукавів часто йдуть куліски зі шнурками. І оці шнурки раз по раз висмикуються – коли ми займаємося спортом, перемо чи, скажімо, крутимось уві сні. Повертати їх назад, до кулісок, – ціла морока...

Так було, поки ви не знали нашого дивовижного лайфхака.

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Послідовність просмикування шнурка

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1. Підготуйте всі "інструменти" для розв'язання проблеми. Засуньте шнурок до коктейльної соломинки на 1 – 1,5 сантиметра. Скріпіть скобою степлера шнурок та соломинку так, щоб скоба проколола м'яку тканину, але в жодному разі не пластиковий кінець шнурка.

Скріпіть шнурок та соломинку скобою степлера / Скриншот із youtube

2. Акуратно просувайте соломинку зі шнурком уздовж куліски, поки соломинка повністю не вийде з отвору.

Акуратно просувайте шнурок та соломинку / Скриншот із youtube

3. Зніміть скобу й витягніть кінець шнурка із соломинки.

Обережно зніміть скобу / Скриншот із youtube

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Щоб шнурок і далі залишався в кулісці, зав'яжіть на його кінцях вузлики.

За допомогою соломинки шнурок затягується в 10 разів швидше, аніж зі шпилькою.

Як просмикувати шнурок в одяг, дивіться на відео: