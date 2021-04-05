Як все встигати протягом дня: 7 простих порад

Ви помітили, що зараз більшість людей говорить про катастрофічний брак часу? Люди настільки завалені роботою, що не залишається часу, так би мовити, для себе. Всі настільки зайняті, що були б не проти збільшити кількість годин у добі.

Найчастіше ми витрачаємо половину робочого дня на непотрібні справи: сидимо в інтернеті, перевіряємо пошту, або ж просто спілкуємося з колегами за чашкою чаю. І ці безглузді справи не тільки забирають наш час, але й віддаляють від реальних цілей. Тому щоб дорогоцінний час не витрачати даремно, ми підготували поради, які допоможуть вам все встигати.

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Розвантажуйте мозок

Якщо ваш мозок перенасичений планами, ідеями, завданнями - зупиніться і випишіть їх всіх на папір. Коли ви все зафіксуєте, працювати буде простіше. Справи намагайтеся формулювати якомога коротше і відразу діліть великі завдання на етапи – так вони не будуть страшними й ви з більшою ймовірністю їх виконаєте.





Занотувавши все на папері ви зменшите ризик щось забути / Фото success

Відпочивайте

Відпочинок потрібен, щоб встигати більше і справлятися із завданнями краще. Запам'ятайте, навіть якщо вам здається що у вас немає вільної хвилини, щоб відпочити, знайдіть її. Адже навряд чи ви зможете працювати та виконувати все ефективно, якщо будете сильно втомлені.

Використовуйте вимушені паузи з користю

Завжди беріть з собою блокнот, планшет або книгу. Якщо доведеться чекати – на пошті, в перукарні, в банку або інших місцях, ви зможете прочитати десяток сторінок, зробити замітки, відповісти на робочі листи.



Не витрачайте свій час даремно / Фото itrade

Записуйте

Фіксуйте все, що може вам стати в пригоді, в блокноті або смартфоні. Ідеї, завдання, важливі імена і контакти, корисні посилання, цікаві думки. Згодом це заощадить вам масу часу: не доведеться довго з'ясовувати, як називалася книга, яку вам радили прочитати, або яке прізвище у потрібного вам фахівця.

Вчіться робити кілька справ одночасно

Але тільки якщо жодна з ваших справ не вимагає глибокої концентрації. Наприклад, можна включити аудіокнигу, поки ви вишиваєте, наводите порядок, гуляєте або бігаєте.



Поєднавши декілька справ ви зекономите свій час / Фото pixabay

Встановіть для себе правила

Придумайте установки, які звузять вибір і зроблять ситуацію зрозумілішою. Наприклад, якщо скласти меню на тиждень, відразу стане ясно, що потрібно купити в магазині, і не доведеться кожного разу думати, що приготувати на обід.

Об'єднуйте дрібні справи

Ви напевно чули про правило двох хвилин: якщо справа займає мінімум часу, виконати її потрібно відразу. Ідея хороша, але якщо дрібних завдань багато, ви цілий день будете відволікатися то на одне, то на інше. Тому виберіть один день на місяць, щоб повністю присвятити його рутинним справам, на які зазвичай не хочеться відволікатися: всі ці оплати рахунків, оформлення документів, походи в хімчистку.



Всі нетермінові, дрібні справи плануйте на один день / Фото stirka