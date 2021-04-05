Вы заметили, что сейчас большинство людей говорит о катастрофической нехватке времени? Люди настолько завалены работой, что не остается времени, так сказать, для себя. Все настолько заняты, что были бы не против увеличить количество часов в сутках.

Зачастую мы тратим половину рабочего дня на ненужные дела: сидим в интернете, проверяем почту, или же просто общаемся с коллегами за чашкой чая. И эти бессмысленные дела не только забирают наше время, но и уводят в сторону от реальных целей. Поэтому чтобы драгоценное время не тратить зря, мы подготовили советы, которые помогут вам все успевать.

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Разгружайте мозг

Если ваш мозг перенасыщен планами, идеями, задачами – остановитесь и выпишите их всех на бумагу. Когда вы все зафиксируете, работать будет проще. Дела старайтесь формулировать как можно короче и сразу делите большие задачи на этапы – так они не будут страшными и вы с большей вероятностью их выполните.



Сделав заметку на бумаге вы уменьшите риск, что-то забыть / Фото success

Отдыхайте

Отдых нужен, чтобы успевать больше и справляться с задачами лучше. Запомните, даже если вам кажется что у вас нет свободной минуты, чтобы отдохнуть, найдите. Ведь вряд ли вы сможете работать и выполнять все эффективно, если будете сильно уставшим.

Используйте вынуждены паузы с пользой

Всегда берите с собой блокнот, планшет или книгу. Если придется ждать – на почте, в парикмахерской, в банке или других местах, вы сможете прочитать десяток страниц, сделать заметки, ответить на рабочие листы.



Не тратьте свое время зря / Фото itrade

Записывайте

Фиксируйте все, что может вам пригодиться, в блокноте или смартфоне. Идеи, задачи, важные имена и контакты, полезные ссылки, интересные мысли. Впоследствии это сэкономит вам массу времени: не придется долго выяснять, как называлась книга, которую вам советовали прочитать или фамилию нужного вам специалиста.

Учитесь делать несколько дел одновременно

Но только если ни одно из ваших дел не требует глубокой концентрации. Например, можно включить аудиокнигу, пока вы вышиваете, приводите порядок, гуляете или бегаете.



Соединив несколько дел вы сэкономите свое время / Фото pixabay

Установите для себя правила

Придумайте установки, которые сузят выбор и сделают ситуацию более понятной. Например, если составить меню на неделю, сразу станет ясно, что нужно купить в магазине, и не придется каждый раз думать, что приготовить на обед.

Объединяйте мелкие дела

Вы наверняка слышали о правиле двух минут: если дело занимает минимум времени, выполнить ее нужно сразу. Идея хорошая, но если мелких задач много, вы целый день будете отвлекаться то на одно, то на другое. Поэтому выберите один день в месяц, чтобы полностью посвятить его рутинным делам, на которые обычно не хочется отвлекаться: все эти оплаты счетов, оформление документов, походы в химчистку.



Все несрочные, мелкие дела планируйте на один день / Фото stirka