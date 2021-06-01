А як саме, дотримуйтесь наших простих порад. Отож, ловіть декілька секретів.

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Солоденьке у допомогу (мед або морква)

Мед, цукор або морква допоможуть прибрати зайву сіль в соусах або супі.



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Крохмалисті продукти теж згодяться

Деякі продукти здатні вбирати надлишки солі. Це картопля, крохмалисті крупи, макаронні вироби, свіжа зелень. У пересолену страву можна покласти кілька подрібнених картоплин або 100 грамів рису. Вони вберуть в себе зайву сіль.

Якщо картопля або рис у страві зайві, то покладіть картоплину цілою, щоб потім її дістати, а крупи помістіть у суп у тканинному мішечку.



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Овочі або крупи

Це добре працює з м'ясом. У фарш можна додати терту сиру картоплю, ріпчасту цибулю, кабачок, моркву або відварний рис. У страви з м'яса або риби – сирі овочі. Так отримаєте основну страву та овочевий гарнір.



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Куплену шинку врятує вода

Якщо ви купили в магазині шинку або бекон і вони пересолені, залийте їх водою і залиште на декілька годин. Надлишок солі забере вода.



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Слідкуйте за інгредієнтами

Якщо в рецепті страви присутній соєвий соус, оливки, каперси, рибні консерви, то і солити, відповідно, потрібно менше. Завжди враховуйте наявність солоних інгредієнтів в рецептурі.



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Зробіть іншу страву

Наприклад, з пересоленого фаршу можна зробити начинку для пирога, а пересолену варену картоплю подрібнити та пустити на начинку для вареників.



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Додайте води

Одне зі швидких рішень для пересолених бульйонів або рідких страв – це додати води. Просто налийте трохи холодної води та знову доведіть до кипіння. А також спробуйте на спеції.



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Лимонна кислота або лимонний сік

Лимонний сік здатний все врятувати. Він здатний нейтралізувати зайву сіль в картоплі або рибі. Додавати лимонний сік потрібно обережно – по краплині. І кожен раз перевіряти смак.



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Промити під водою

Пересолені овочі, крупи, макарони можна промити під проточною водою. Можна також повторно залити водою, довести до кипіння і дати постояти кілька хвилин. Вода вбере надлишки солі з продуктів.



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Додати вершковий компонент

Додавання вершкового компонента може змінити сприйняття смаку і зробити смак страви більш м'яким. Наприклад, ви пересолили курку, трохи вершків або вершкового масла значно знизять рівень солі. І ще – зроблять ваше м'ясо ніжнішим.



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