Ідеї 24 розповідають, як виправити навіть найгірші помилки прання. 6 порад, які дадуть зіпсутим речам нове життя.

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Як врятувати одяг після невдалого прання

Маленькі речі



Що робити, якщо речі сіли під час прання / фото Apostrophe

Ви можете легко повернути розмір светру, який сів після прання. Для цього у воду кімнатної температури додайте 3 ложки кондиціонера та замочіть вбрання на 5 хвилин. Розстеліть сухий рушник, покладіть на нього річ та спробуйте обережно розтягнути до потрібних розмірів. Тоді дайте висохнути, і ваш светр буде врятовано.

Запрані плями

Якщо перша спроба вивести забруднення була невдалою, після висихання це буде зробити важче, але спробувати варто. Замочіть одяг і повторно поперіть із засобом для виведення плям. Якщо забруднення на білому вбранні, спробуйте додати лимонний сік і покладіть річ на сонце. Це допоможе відбілити забруднене місце.

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Тьмяний білий



Ці засоби допоможу відновити білосніжний колір / фото Maximum

Білі тканини з часом можуть ставити пожовклими та сірими. З цим допоможе впоратись потрійне замочування. Залиште білі речі спочатку у розчині води та 2 столових ложок засобу для посуду. Сполосніть та замочіть у воді з 2 столовими ложками нашатирного спирту. На третій раз додайте у воду 2 столові ложки оцту і залиште там білі речі. Після цього ретельно промийте і висушіть.

Червоний носок у білій білизні

Не найкраща ситуація, коли у пральну машинку з білими речами випадково попадає червоний носок. Але ми знаємо, як врятувати вашу білосніжну білизну. Щоб спробувати розв'язати цю проблему, вам знадобиться засіб для видалення кольорів. Він також допоможе видалити плями з футболок із принтами.

Запах або плями цвілі



Що робити, якщо на речах з'явилась цвіль / фото Publish

Ви забули витягти одяг із пральної машинки, і тепер вони мають неприємний запах? Ми допоможемо з цим впоратись. Коли ваші речі лише мають запах, ви зможете їх легко перепрати. Якщо ж ви помітили забруднення у вигляді точкових плям цвілі, вам знадобиться хлорний відбілювач. Для кольорового одягу краще використати суміш безпечного кисневого відбілювача для кольору (1 чайна ложка) та перекису водню (1 склянка). Після цього обов'язково добре прополощіть всі речі.

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Плями від чорнила



Плями від чорнила легко вивести / Фото Pinterest

Якщо ваш одяг забруднений ручкою, а ви це помітили лише після прання, не хвилюйтесь. Покладіть річ на чистий рушник та капніть на пляму спирт. Рушник внизу стане вологим і знебарвить від чорнила. Переставляйте одяг кілька разів на сухе місце та повторюйте процедуру, поки пляма повністю не зникне. Можете також спробувати засіб для зняття лаку, дотримуючись такої ж технологія, як зі спиртом. Після цього добре промийте одяг.