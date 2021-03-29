Як влаштувати собі відпустку вдома: 5 ідей поринути в атмосферу подорожі

Відсутність відпочинку за кордоном можна легко компенсувати, влаштувавши собі ідеальну відпустку вдома. Ділимося ідеями, як побачити нові місця, спробувати страви екзотичної кухні і навіть поповнити колекцію сувенірів з омріяної країни. І все це не покидаючи квартиру.

Можливо, ваші плани на весняну відпустку зруйнував карантин, але це не означає, що відпочинок варто скасовувати. Розповідаємо, як розслабитися вдома, відволіктися від буденної рутини і набратися сил.

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Прочитайте книгу про подорожі

Читання – відмінний спосіб відпочити й подумки перенестися у зовсім інше місце. А ще краще, якщо події у книзі розвиваються у країні, у яку ви давно хотіли поїхати. Радимо не обмежуватися бестселерами, написаними в розрахунку на туристів. Шукайте авторів, які народилися або тривалий час прожили в цікавій вам місцевості, адже вони дійсно відчувають її дух і можуть передати атмосферу.



Читайте книги, пов'язані з омріяною країною / Фото pixabay

Приготуйте екзотичну страву

Гастротур – одна з найкращих частин відпустки і подорожей, яка дарує нові кулінарні враження про поїздку. Якщо поки немає можливості спробувати нову страву в іншій країні, приготуйте її вдома. Знайдіть рецепт, купіть інгредієнти і зробіть що-небудь екзотичне, наприклад, тайський том-ям або іспанську паелью.

Влаштуйте обмін листівками або посилками

Поговоріть зі своїми друзями і родичами з інших міст або країн і влаштуйте з ними обмін листівками або посилками. Відправити можна якісь приємні дрібниці з вашого міста: чай, сувеніри, солодощі. А отримання такої посилки точно підніме вам настрій, пробудить теплі спогади про минулі поїздки і надихне на планування нових.



Листівки та посилки завжди підіймають настрій / Фото pixabay

Відвідайте музей віртуально

Дізнатися більше про культуру та традиції іншої країни можна й онлайн. У мережі є чимало віртуальних турів по визначних пам'ятках у різних куточках планети. Тож замість того, щоб весь день просидіти біля комп'ютера, спробуйте метод повного занурення: приготуйте національну страву регіону, у який "відправитеся", зіграйте в традиційну гру.

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Відпочиньте від телефону

У відпустці "залипати" у телефоні виходить рідше, ніж зазвичай, адже мало хто використовує роумінг і не усюди "ловить" wi-fi. Чому б не відмовитися від гаджета й зараз? Хоча б на кілька годин. Відкладіть телефон якомога далі і насолодитеся часом наодинці з собою.



Відкладіть телефон якомога далі / Фото pixabay