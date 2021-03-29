Отсутствие отдыха за границей можно легко компенсировать, устроив себе идеальный отпуск дома. Делимся идеями, как увидеть новые места, попробовать блюда экзотической кухни и даже пополнить коллекцию сувениров с заветной страны. И все это не покидая квартиру.

Возможно, ваши планы на весенний отпуск разрушил карантин, но это не значит, что отдых стоит отменять. Рассказываем, как расслабиться дома, отвлечься от будничной рутины и набраться сил.

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Прочитайте книгу о путешествиях

Чтение – отличный способ отдохнуть и мысленно перенестись в совершенно другое место. А еще лучше, если события в книге развиваются в стране, в которую вы давно хотели поехать. Советуем не ограничиваться бестселлерами, написанными в расчете на туристов. Ищите авторов, родившихся или долгое время проживших в интересующей вас местности, ведь они действительно чувствуют ее дух и могут передать атмосферу.



Читайте книги, связанные с вожделенной страной / Фото pixabay

Приготовьте экзотическое блюдо

Гастротур – одна из лучших частей отпуска и путешествий, которая дарит новые кулинарные впечатления о поездке. Если пока нет возможности попробовать новое блюдо в другой стране, приготовьте его дома. Найдите рецепт, купите ингредиенты и сделайте что-нибудь экзотическое, например, тайский том ям или испанскую паэлью.

Устройте обмен открытками или посылками

Поговорите со своими друзьями и родственниками из других городов или стран и устройте с ними обмен открытками или посылками. Отправить можно какие-то приятные мелочи из вашего города: чай, сувениры, сладости. А получение такой посылки точно поднимет вам настроение, пробудит теплые воспоминания о прошлых поездках и вдохновит на планирование новых.



Открытки и посылки всегда поднимают настроение / Фото pixabay

Посетите музей виртуально

Узнать больше о культуре и традициях другой страны можно и онлайн. В сети есть немало виртуальных туров по достопримечательностям в разных уголках планеты. Поэтому вместо того, чтобы весь день просидеть у компьютера, попробуйте метод полного погружения: приготовьте национальное блюдо региона, в который "отправитесь", сыграйте в традиционную игру.

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Отдохните от телефона

В отпуске "залипать" в телефоне выходит реже, чем обычно, ведь мало кто использует роуминг и не везде "ловит" wi-fi. Почему бы не отказаться от гаджета и сейчас? Хотя бы на несколько часов. Отложите телефон как можно дальше и насладитесь временем наедине с собой.



Отложите телефон подальше / Фото pixabay