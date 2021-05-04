Якщо ви також зрозуміли, наскільки важливо знати не лише рідну мову, радимо ознайомитися з 5 важливими прийомами, завдяки яким процес вивчення іноземної мови проходитиме легко, цікаво та швидко.

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Оточіть себе іноземною мовою

Якщо ви вирішили вивчати іноземну мову, зробіть так, щоб вона вас оточувала повсюди. Намагайтеся слухати музику іноземною мовою, переглядати фільми із субтитрами, читати книги тощо. Навіть слухання іноземних треків на фоні здатне пришвидшити процес вивчення.

Якщо, припустимо, ви хочете швидко вивчити англійську, встановіть на усіх своїх гаджетах саме цю мову. Ви самі здивуєтеся від того, наскільки швидко ви запам'ятаєте деякі слова.

Вивчаючи іноземну мову, оточіть себе нею / Фото Lenglish

Не заучуйте слова

Багато репетиторів та викладачів наполягають на тому, щоб їхні учні регулярно записували у словник слова, які стосуються певної теми. Але здебільшого це призводить до банального зазубрювання. У такому разі для вивчення нових слів краще застосовувати метод «Шахтаря». Тобто це означає, що кожна людина повинна вивчати ті слова, які хоче. У реальному житті ми запам’ятовуємо те, що викликає у нас яскраві емоції. Це стосується і вивчення іноземної мови.

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Постійно себе мотивуйте

Людина здатна досягти найбільших висот, але за умови, що вона по-справжньому цього хоче. Під час вивчення іноземної умови у будь-кого можуть з’явитися розчарування чи втома. У таких випадках потрібно завжди себе мотивувати й нагадувати, з якою метою ви розпочали цим займатися.

Мотивуйте себе під час вивчення іноземної мови / Фото Abc-lviv

Позитивно себе налаштовуйте

Під час вивчення іноземної мови ви завжди можете припинити цей процес. Але якщо ви вже почали цим займатися, доведіть справу до кінця. Важлива не лише мотивація, а й настрій та почуття, які у вас з’являються під час вивчення.

Оберіть правильну програму для вивчення

Самостійно вивчити іноземну мову надзвичайно складно. Тому, залежно від рівня ваших знань та прагнень, оберіть найбільш вдалу для себе програму. Під час вибору скористайтеся допомогою викладачів чи репетиторів, які згодом будуть допомагати вам у вивченні нової мови.

Оберіть ідеальну для себе програму для вивчення іноземної мови / Фото Way-to-succes