COVID-19 вплинув на життя кожного. Через пандемію без роботи залишилися багато кваліфікованих спеціалістів. Якщо ви саме з таких безробітних – не вішайте носа й не сидіть склавши руки. Інтернет є? То й робота буде!

Щоб знову займатися улюбленою роботою й мати за неї пристойну винагороду, вам доведеться постукати не в одні двері й розширити пошук, накинувши оком на суміжні професії або й на зовсім нові. Отже:

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Зверніть увагу на інші сфери

Через ряд причин багато сфер діяльності постраждали, тому радимо шукати не лише роботу за спеціальністю, а й у суміжних сферах, де можуть знадобитися ваші знання та вміння. Окрім цього, ви можете спробувати заробляти кошти своїми хобі. Увімкніть фантазію, докладіть трохи зусиль і виконуючи те, що ви любите заробляйте кошти.

Шукайте роботу в суміжних сферах / Фото Caramelsalon

Заявіть про себе

Не сидіть тихенько і не чекайте погоди біля моря. Заявіть про себе будь-яким способом. Для початку складіть резюме (якщо у вас його нема), розмістіть його на спеціальних дошках оголошень. Також радимо не соромитися і сміливо питати у знайомих, чи не знають вони раптом про актуальні вакансії в тих чи інших компаніях. Не забувайте про силу соцмереж: сміливо попросіть про допомогу у пошуку роботи.

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Переглядайте дошки оголошень

Візьміть собі за звичку регулярно переглядати спеціальні онлайн-майданчики з оголошеннями актуальних вакансій. Навіть якщо сумніваєтеся в собі, краще все одно відправляйте резюме. Можливо, ви знаєте та вмієте значно більше, ніж від працівника очікує роботодавець.

Регулярно переглядайте дошки оголошень з оновленими вакансіями / Фото Kyobobook

Не проявляйте надмірну скромність у резюме

Так, резюме і мотиваційний лист повинні бути чіткими та лаконічними, але навіть у такому випадку виділіть найкращі свої сторони, чітко розпишіть свої досягнення і переваги над іншими кандидатами. Запам'ятайте, що резюме – це ваше обличчя. Подбайте про його вигляд та наповнення.

Зверніться до кадрового агентства

Якщо ви тривалий час не можете знайти роботу, варто використовувати всі можливості під час пошуку. Кадрове агентство зробить усе, щоб показати вас у найкращому світлі перед потенційним роботодавцем. Це допоможе вам у пошуках роботи.

Кадрове агентство може допомогти в пошуку роботи / Фото Dovgan