Як висушити щойно попраний одяг усього за дві години: проста хитрість від шотландки

У житті часто трапляються ситуації, коли потрібно екстрено висушити випраний одяг. Аби ви були у всеозброєнні, ділимося з вами корисним лайфхаком.

Звісно, з сучасною побутовою технікою можна ні про що не хвилюватися. Так, особливо життя спрощує пральна машинка, у якій є режим сушіння білизни: достатньо просто покласти мокрі речі туди та обрати потрібну програму. Але що ж робити, якщо вдома немає вбудованої сушарки або з якихось причин вона не працює?

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Тоді у пригоді вам стане цей несподіваний метод швидкого сушіння одягу, який вигадала Алікс Брайн з Глазго. Весь секрет у створенні кишені теплого повітря.

За словами дівчини, якщо розвісити попраний одяг, накрити його простирадлом, а поряд поставити батарею, то речі стануть сухими уже через 2 – 2,5 години. Простирадло утримує гаряче повітря, висушуючи під собою одяг.

Крім цього, такий спосіб непогано економить простір у квартирі, адже стійка з мокрим одягом не стоятиме весь день, а то й два.



Як швидко висушити одяг / Фото колаж 24 каналу