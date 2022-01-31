Конечно, с современной бытовой техникой можно ни о чем не беспокоиться. Так , особенно жизнь упрощает стиральная машинка, в которой есть режим сушки белья: достаточно просто положить мокрые вещи туда и выбрать нужную программу. Но что делать, если дома нет встроенной сушилки или по каким-то причинам она не работает?

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В таком случаи пригодится вам этот неожиданный метод быстрой сушки одежды, которой придумала Аликс Брайн из Глазго. Весь секрет в создании кармана теплого воздуха.

По словам девушки, если развесить постиранную одежду, накрыть ее простыней, а рядом поставить батарею, то вещи станут сухими уже через 2 – 2,5 часа . Простынь удерживает горячий воздух, высушивая под собой одежду.

Кроме этого, такой способ неплохо экономит пространство в квартире, ведь стойка с мокрым бельем не будет стоять весь день, а то и два.