Як вишукано оформити сирну тарілку для столу: покрокова інструкція

Сирні тарілки часто виглядають настільки ефектно, що, здається, їх може зробити тільки справжній професіонал. Але насправді це набагато простіше, ніж ви думаєте.

Вивчивши кілька простих правил, ви зможете поєднувати багато продуктів на тарілці і дивувати гостей.

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Традиційно сирна таця містить непарну кількість сирів, зазвичай від 3 до 5. Сири розкладені по колу: від більш м'яких з вершковим смаком до більш твердих з яскравішим смаком.

Щоб зробити цікаву тарілку, вибирайте сири різного смаку та виготовлені з різних видів молока. Поєднуйте ніжні, солоні та гострі сири, виготовлені з коров'ячого, козячого та овечого молока, а також м'які, напівтверді та тверді сорти.

Як приготувати вишукану сирну тарілку

Вам знадобиться:

1 вершковий сир;

1 блакитний сир: горгонзола або стілтон;

1 розсипчастий сир: будь-який козячий;

1 витриманий сир: чедер або гауда;

1 твердий сир: пармезан.

Інші страви для подачі

М'ясо: салямі, прошуто тощо.

Овочі та фрукти: свіжі ягоди, виноград, інжир, персики, сливи, помідори чері, смажений перець. Добре підійдуть і сухофрукти: інжир, родзинки та інші.

Щось хрустке: крекери, підсмажені скибочки багету, хлібні палички.

Горіхи: лісовий горіх, мигдаль, фісташки, волоські горіхи, пекан і макадамія.

Соуси: джем, мед, чатні, гірчиця тощо.

Свіжа зелень.

Для подачі сиру підготуйте дерев'яну дошку або будь-яку іншу тацю. Це може бути також проста обробна дошка.

Для кожного виду сиру підготуйте окремий ніж, щоб аромати не змішувалися. Наріжте сири перед тим, як викласти їх на дошку: скибочками, кубиками, трикутниками тощо.

З чого починати

Спочатку покладіть найбільші інгредієнти та предмети: сир і миски для соусів. Дрібні деталі можна розмістити пізніше.



Як приготувати сирну тацю / Фото 5-Minute Crafts

Викладіть м'ясні делікатеси. Ви можете скласти їх купкою, конусом, як віяло, або півколом. Використовуйте різні форми, щоб зробити тарілку цікавішою. Додайте шматочки підсмаженого хліба і крекери. Ви можете покласти їх по краях.



Ось, як слід викласти м'ясо / Фото 5-Minute Crafts

Коли більша частина тарілки буде заповнена, додайте фрукти та горіхи. Розкладіть фрукти невеликими купками в кількох місцях навколо тарілки. Потім додайте горіхи та інші дрібні ласощі, заповнивши порожні місця на дошці. Налийте соус у мисочки.

Завершіть оформлювати тарілку свіжою зеленню. Наприклад, розмарином і руколою.



Готова сирна тарілка / Фото 5-Minute Crafts

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